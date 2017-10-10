Bahçeli: MHP bitti diyenler şoka girdi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Bahçeli, seçimlerde MHP'nin eridiğini söyleyenlere sert sözlerle yüklendi.
Bahçeli'nin konuşmasının satır başları şöyle:
''Azla yetinenlere tarihin azgın dalgaları ağır bedeller ödetir. Kaldı ki bu zamana kadar da olan budur. Milliyetçi ülkücü hareketin büyük hedefleri vardır. Utanmadan diyorlardı ya "MHP bitti, MHP eriyor", Yüzsüzce konuşuyorlardı ya "MHP çöküyor, baraj altına doğru gidiyor". Telaşa lüzum yoktur, bunların alayı ağızlarının payını aldılar. Sessizliğe gömüldüler. Açık açık söylüyor, kötü niyet sahiplerine sesleniyorum: İşbirlikçiler bizi anlayamaz.''
Türkmeneli şeref konumuzdur. Talan ve yağmasına izin verilmeyecektir. Türkiye vatanımız, Türkmeneli davamızdır. Brüksel'de Avrupalı, Washington'da ABD'li olmadık. Erivan'da Ermeni, Erbil'de peşmerge hiç olmadık. Türk milletinin son kalesiyiz.
Ülkücülere başıbozuk diyen, devlet dışı görev tanımı mı olur diye yazıp çizen güruhu biz iyi tanıyoruz. Ülkücü katilleri yine iş başındalar. Dünya gazetesinde köşe sahibi olan bildik bir akademisyen de bu koroya katılmıştır. Yel değirmenine karşı Don Kişot'luk yapıyorlar. Biz Irak'ın toprak bütünlüğüne saygılıyız diyoruz anlamıyorlar. Bize Kerkük'ü Musul'u konuştuk diye kara çalmaya çalışanlar ne anlatıyorlar. Bunlar güya Atatürkçü, güya tam bağımsızlık savunucusu. Bunlar ki gavura dost, Türk'e düşmanlıkta eşikleri aşan, sınırları zorlayan çürük yumurtalardır.
Bir zamanlar Lenin'e gönül vermiş, sonra Mao'nun peşine takılmış. ABD'nin kripto elemanları iseler, söylesinler bilelim. Türk düşmanlarına köle olmuşlarsa yardım dilesinler, biz ettik siz etmeyin desinler gereğini yapalım. Ne dediğimizi bal gidi anlıyorlar. Sindiremiyorlar.
Tarihe sırt dönmek bizim harcımız değildir. Mustafa Kemal, Misak-ı Milli'yi Türk milletinin anayasası olarak ilan etmiştir. Misak-ı Milli kuruluş senedidir. Misak-ı Milli, Türk milletinin yeminidir. Varlığının ucu açık sınır alanıdır. Bu yemin yaşatılmalıdır. Bugünden 84'ü söylemeyeyim çünkü 85'in heyecanı kalmayacak.
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