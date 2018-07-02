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Bahçeli'den Fuat Sezgin için açıklama geldi

Bahçeli'den Fuat Sezgin için açıklama geldi.18490
  • Giriş : 02.07.2018 / 12:36:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Fuat Sezgin ile ilgili açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı nedeniyle "taziye mesajı" yayımladı.

Mesajında, "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin'in vefatı ilim ve  akademi hayatı açısından büyük kayıptır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları  kaydetti:

"Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek  çok çalışmaya imza atmıştır.     Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci  vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet  diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi  iletiyorum."

TRT

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