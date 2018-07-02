Bahçeli'den Fuat Sezgin için açıklama geldi
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, hayatını kaybeden İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin ile ilgili açıklama geldi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Prof. Dr. Fuat Sezgin'in vefatı nedeniyle "taziye mesajı" yayımladı.
Mesajında, "İslam Bilim Tarihi Araştırmacısı Sezgin'in vefatı ilim ve akademi hayatı açısından büyük kayıptır." ifadesini kullanan Bahçeli, şunları kaydetti:
"Merhum Sezgin Hocamız tarih alanında takdir ve hürmetle anılacak pek çok çalışmaya imza atmıştır. Fikirleriyle, eserleriyle, erdemli ve mücadeleci vasfıyla gönüllerde haklı bir yer edinen merhum hocamıza Cenabı Allah'tan rahmet diliyorum. Ailesine, sevenlerine ve milletimize başsağlığı dileklerimi iletiyorum."
TRT
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