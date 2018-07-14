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Bahçeli'den İnce'ye: Zavallı!

Bahçeli'den İnce'ye: Zavallı!.15723
  • Giriş : 14.07.2018 / 15:02:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.

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Milliyet Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 24 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye göndermede bulundu.

Bahçeli açıklamasında "Ülkücünün fiyatı yoktur, ülkücülüğün pazarı yoktur. Pişman olacak söz söylemeyiz. 'Apolet tartışmasını fazla uzattım' diyen zavallılar için pişmanlık olabilir ancak bizde asla pişmanlık yoktur." dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli açıklamasında şunları kaydetti:

24 Haziran'da Türkiye, Türk milleti kazanmıştır. Üzerinde karalama yapılan demokrasimiz kazanmıştır. Milli ve yerli duruş kazanmıştır.

Milletimizin bize verdiği denge ve denetleme görevini layıkıyla yapmak için her arkadaşımız olağanüstü bir özveriyle yasama faaliyetlerine aktif şekilde katılmak maksadıyla son hazırlıklarını tamamlamışlardır. MHP, üstlendiği millet görevini eksiksiz ifa ve ifade edecektir.

MHP, devletin yeniden yapılanma sürecinde elbette siyaseten, tarihen ve ahlaken taşıdığı sorumluluğun gereğini harfiyen yapacaktır. 

Kararların seri ve süratli alınacağı bir döneme girilmiştir. Bunu hazmedemeyen odaklar ekonomide yeni bir dalgalanma, döviz ve faizde şeytanlıklar peşindedir ancak başaramayacaklar, Türk milletini pes ettiremeyeceklerdir.  

Piyasalardaki oynaklık ve oyunlarla Türkiye'den taviz koparmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

Hafızası silinmiş olanları uyarmak isterim ki pişman olacak söz söylemeyiz. Hamdolsun, söylediklerimizden de pişman olmayız. Bizi bilen bilir, bilmeyen de kendi bilir. Apolet tartışmasını 'Fazla uzattım' diyen zavallılar için, HDP'ye 'Kürt siyasi hareketi' diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir ama bizde pişmanlık asla yoktur.

ABD'yle ilişkilerin normalleşmesi arzulanan derecede sağlanacaksa, NATO gerçekten de Türkiye’nin terörle mücadelesine samimi destek veriyorsa, ABD ve Avrupa'da ne kadar hain FETÖ'cü varsa Türkiye'ye iadeleri yapılmalıdır.

Aklımızı başımıza almazsak şarlatanların, maskaraların oyuncağı olursak daha pek çok FETÖ ve türevleri gelecekte peydahlanacak, 15 Temmuz'da yapamadıklarını punduna getirdiklerinde hayata geçireceklerdir.

Af konusu gündemimizdedir. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız bir yasa teklifi sunacaklardır.

HÜRRİYET

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