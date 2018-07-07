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Bahçeli'den Kahraman'a ziyaret!

Bahçeli'den Kahraman'a ziyaret!.17654
  • Giriş : 07.07.2018 / 15:04:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahraman'ı ziyaret etti.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görev süresi dolan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.

Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.

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