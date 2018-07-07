Bahçeli'den Kahraman'a ziyaret!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, görev süresi dolan Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman'ı ziyaret etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleştirildi.
TRT
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