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Bahçeli'den Kudüs mesajı!

Bahçeli'den Kudüs mesajı!.16954
  • Giriş : 20.12.2017 / 17:30:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, Kudüs tartışmaları ile ilgili açıklama yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Amerika Birleşik Devletleri'nin Kudüs vetosuna tepki gösterdi. Bahçeli, ABD'nin tek yanlı vetosunu kınadığını bildirdi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli yaptığı açıklamada ABD'nin BMGK'daki Kudüs vetosuna sert tepki gösterdi, BM'de yapılacak oylama için dünya devletlerine seslenen Devlet Bahçeli şunları söyledi: "ABD, Güvenlik Konseyi'nde veto kartını kullanarak insanlık değerlerinden vize alamadığını, inançlara saygı ve demokratik hoşgörüden acınası mahrumiyetini çok açık gözler önüne sermiştir."

TRT

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