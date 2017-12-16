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Bahçeli'den Mesut Yılmaz'a taziye mesajı

Bahçeli'den Mesut Yılmaz'a taziye mesajı.13623
  • Giriş : 16.12.2017 / 13:42:00

MHP lideri Bahçeli, Mesut Yılmaz'a acı olay sonrası taziyelerini sundu.

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Bahçeli'den açıklama geldi. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, eski Başbakan Mesut Yılmaz'ın oğlu Yavuz Yılmaz'ın vefatı nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

Bahçeli, taziye mesajında, vefattan duyduğu büyük bir üzüntüyü ifade etti.

Mehmet Yavuz Yılmaz'a Allah'tan rahmet dileyen Bahçeli, "Ailesinin acısını paylaşıyor, sabır ve başsağlığı niyaz ediyorum." ifadesini kullandı.

TRT

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