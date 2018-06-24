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Bahçeli'den Suruç'taki oylar için yorum

Bahçeli'den Suruç'taki oylar için yorum.18454
  • Giriş : 24.06.2018 / 12:16:00

MHP lideri Bahçeli'den Suruç'taki oylar için ilk açıklama geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara'da oyunu kullandı ve basının sorularını yanıtladı. Bahçeli, Suruç'ta yaşanan olaya ilişkin de değerlendirme yaptı.

Bahçeli'ye, "Suruç'ta, sandıklara belirsiz kişilerce zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusu yöneltildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Ankara Anıttepe Ortokulu'nda sandığa gitti.

Oyunu kullandıktan sonra konuşan Bahçeli şunları söyledi:

"24 Haziran 2018 milleltimiz açısından önemli bir gündür. Devletimize, milletimize, cumhuriyetimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Huzur ve güven ortamında, sağlıklı bir seçimle Türkiye inanıyorum ki yeni bir döneme girecektir. Tüm siyasi partilere ve adaylara başarılar diliyorum."

Bahçeli, "Suruç'ta, belirsiz kişilerce sandıklara zarflar içinde oy atılma görüntüleri ortaya çıktı, ne diyorsunuz?" sorusuna, "Bilgi sahibi değilim. Ancak sayın İçişleri Bakanı ve yetkili kuruluşların sorumluları gerekli her türlü tedbiri almıştır. Hiçbir engelleyici faktör rol oynayamayacaktır. Sonuç itibarıyla sağlıklı bir seçim ortaya çıkacaktır" yanıtı verdi.

NTV

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