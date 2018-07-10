Bahçeli'den yeni kabine açıklaması
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.
Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.
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