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Bahçeli'den yeni kabine açıklaması

Bahçeli'den yeni kabine açıklaması.18490
  • Giriş : 10.07.2018 / 16:21:00

MHP Genel Başkanı Bahçeli, yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün açıkladığı yeni kabine ile ilgili açıklama yaptı.

Bahçeli açıklamasında 'yeni hükümetin başarılı olacağına inanıyorum' dedi.

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