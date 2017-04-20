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Bahçeli'den YSK kararına ilk tepki

Bahçeli'den YSK kararına ilk tepki.12894
  • Giriş : 20.04.2017 / 09:42:00

Bahçeli, Yüksek Seçim Kurulu'nun kararını değerlendirdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa referandumu sonuçları için Yüksek Seçim Kurulu'na yapılan başvuru hakkında konuştu ve halk oylamasını lekelemek isteyenlerin son şanslarını da yitirdiğini belirtti.

Bahçeli, YSK'nın halk oylamasının iptali için yapılan başvuruları reddetmesine ilişkin, Twitter hesabından açıklamada bulundu.

"Yenilen pehlivan güreşe doymaz" sözünü hatırlatan Bahçeli, kendisinin de "Yese de doymayan, içse de dolmayan pehlivan olmaz." dediğini belirtti.

16 Nisan halk oylamasını lekelemek isteyenlerin son şansını ve kozlarını YSK'da denediklerini hatırlatan Devlet Bahçeli, "Amma velakin bacadan girmek isterlerken kapıdan döndüler." değerlendirmesini yaptı.

Bahçeli, şu paylaşımlarda bulundu:

"16 Nisan'a 'mühürsüz seçim' dediler. 'Tanımıyoruz' dediler. Meşruiyetini tartıştılar. Ama kesin karar ve hükmü, YSK verdi, bu bahsi kapadı. Oysaki mühürlenmiş iradeleriyle, mil çekilmiş idrakleriyle milletimizin verdiği mesajı çarpıtmaya, çürütmeye kalktılar. Fakat olmadı, tutmadı. Diyorum ki, Türk milleti 16 Nisan'da mührünü tam on ikiden vurmuş, siz daha neyin mühründen, neyin zarf ve pusulasından bahsediyorsunuz? Kıdemli kaos uzmanları, tezgahlarını başka yere açsın. Deneyimli kriz ustaları, boşuna çırpınmasın. 16 Nisan bitmiş, sayfa kapanmıştır. Bildik bir sözdür, 'Sular çekilince karıncalar balıkları yermiş. Sular yükselince balıklar karıncaları mideye indirirmiş.' Mesele balık veya karınca olmak değildir. Çekileyim derken yıkılmak, yükseleyim derken yere çakılmak da mümkündür, hatta beklenmelidir. Milli iradeyi tanımayanların, durduk yere sinei millet yaygarası koparması, zilleti mağlubiyetin ifadesidir ki bundan da demokrasi çıkmaz."

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