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Bahçeli: En az 5 ülkücü görevli!

Bahçeli: En az 5 ülkücü görevli!.13623
  • Giriş : 27.09.2017 / 16:18:00

MHP lideri Devlet Bahçeli, kuzey Irak'taki referanduma ilişkin konuştu.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kuzey Irak'ta IKBY lideri Mesud Barzani'nin düzenlediği bağımsızlık referandumu ile ilgili konuştu ve Barzani'nin ateşle oynadığını belirtti.

MHP Lideri Bahçeli'den referandum açıklaması geldi. Tartışmalı referandumla ilgili "Barzani ateşle oynadı, yanmayı da göze aldı" diyen Bahçeli, "En az beş bin ülkücü gönüllü, başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir. Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den IKBY'deki referandum hakkında açıklama geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Irak'ın Kuzeyi'nde yapılan referanduma ilişkin yaptığı yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin ve komşu coğrafyalarda yer alan bölge ülkelerinin istikrar ve geleceğini yakından tehdit eden zincirleme rezalet ve hezimetler birbirine eklemlenerek içinden çıkılmaz bir hale gelmiştir. Irak'ın Kuzeyinde, tüm tepki ve itirazlara rağmen 25 Eylül'de yapılan gayri meşru korsan referandum bölgesel dinamiklerin seyrini kaosa sabitlemiştir. Üzerinde hassasiyet ve samimiyetle titrediğimiz Irak'ın toprak bütünlüğü, Türkmeneli'nin tarihsel hak ve hayati çıkarları daha da zedelenmiş, iyice zayıflamıştır.

Barzani ve çetesinin referandum kanalıyla bağımsızlık yolunda attıkları kirli ve karanlık adım felaket ve sıcak çatışma ihtimalini fazlasıyla gün yüzüne çıkarmıştır. Bundan sonra hiçbir şey 25 Eylül öncesi gibi olamayacaktır. Tartışmalı alanlar da dâhil olmak üzere, Irak topraklarının yüzde 34'ünü ambargo altına alan ve dört ayaklı Kürdistan için bahane ve basamak görülen 25 Eylül komplosu Türkiye'nin milli güvenliğine de büyük bir tehdit, hatta darbedir.

BARZANİ ISRARLA ATEŞLE OYNAMIŞ, ELBETTE YANMAYI DA GÖZE ALMIŞTIR

Barzani ısrarla ateşle oynamış, elbette yanmayı da göze almıştır. Tek taraflı, hukuksuz, gayri meşru ve yok hükmünde olan 25 Eylül korsan referandumunun vahim sonuçları pek yakında görülecektir. Bu değerlendirme bir vehmin ürünü değildir. Irak'ın Kuzeyinde ilan edilecek bağımsız terör devlet yapılanması ülkemiz ve bölgemizin dengelerini tamamen bozma riski taşımaktadır.

BUNDAN BÖYLE NAMLUNUN UCUNDA TÜRKİYE VARDIR

Halbuki komşumuz Irak'ın bölünüp parçalanmasına yol açacak 25 Eylül hıyaneti Türkiye'nin bekasını, bin yıllık kardeşlik hukukunu olumsuz yönde etkileyecektir. Üstelik jeopolitik riskler önü alınamaz seviyelere ulaşmıştır. Nitekim Barzani referandumuna en çok sevinen, emsal ve umut olarak kabullenen PKK'lı ve bölücü hainler olmuştur. Evet kampanyası yürütülürken Türkiye'yi bölünmüş haritalar eşliğinde gösteren, şer ve şirret propagandayı bu şekilde ilerleten peşmerge çürümüşlüğünün ve yanında saf tutanların önümüzdeki hedefi çok açıktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, bundan böyle namlunun ucunda Türkiye vardır.

TÜRKSÜZ MİLLET, TÜRKSÜZ VATAN, TÜRKSÜZ DEVLET FİTNESİ VE FESADI ÇOK ÖNEMLİ BİR MEVZİ ELDE ETMİŞTİR

Asırları aşıp gelen Türksüz millet, Türksüz vatan, Türksüz devlet fitnesi ve fesadı çok önemli bir mevzi elde etmiştir. Meselenin bir başka hazin ve tarihi önemdeki yanı ise Türkmen kardeşlerimizin sesini ve çığlıklarını duyan hiç kimsenin olmamasıdır. Kerkük oldubittiye getirilmiş, peşmergenin hakimiyetine silah zoruyla, ölüm ve yıkım tehditleriyle alınmak istenmiştir. Hiç kuşku yoktur ki, Türkmenler yok sayılarak, Kerkük'ün statüsü ve gerçek sahipleri göz ardı edilerek hiçbir amaca ulaşılamayacaktır. Kaldı ki Erbil'deki Türkmen kardeşlerimizin de gelişmeler karşısında söyleyecek sözleri vardır ve bu yakın bir zamanda herkesçe duyulacaktır. Irak Türkmen Cephesi'nin ve başkanı Sayın Erşat Salihi'nin muazzam direniş ve haklı çağrılarını kimse duymasa da Türk milleti karşılıksız bırakmayacak, Milliyetçi Hareket Partisi tepkisiz ve hareketsiz kalmayacaktır.

Şunu herkes çok açık bilmelidir ki, hiçbir kişi, kurum ve kuruluş Irak Türkmenlerinin varlık mücadelesini samimiyetle desteklemese de, Milliyetçi-Ülkücü Hareket tarihi sorumluluğunun, milli misyonunun gereğini yapacak ve yanlarında olacaktır.

TÜRKMENLER SAHİPSİZ VE YALNIZ DEĞİLDİR

Türkiye'deki Barzaniseverler, ihanet ve melanete hizmet eden bölünme hizmetkârları boşuna heveslenmemeli, boşuna çırpınmamalıdır. Soydaşlarımız namusumuza emanettir. Can, mal ve vatan güvenliklerine destek vermek boynumuzun borcudur. Bu kapsamda 'en az beş bin Ülkücü gönüllü' başta Kerkük olmak üzere, Türkmenlerin yaşadığı Türk kentlerindeki varlık, birlik ve dirlik mücadelesine katılmak üzere hazır beklemektedir. Türkmenler sahipsiz ve yalnız değildir, acı verici etnik soykırıma, vatansızlığa da asla terk edilmeyeceklerdir.

Kararımız kesin, duruşumuz net, sözümüz senettir.

MİSAK-I MİLLİ DERİN UYKUSUNDAN KALKACAK, ZİNCİRLERDEN KURTULACAK

Türklüğün yaşaması, bekasının güvenceye alınması, Türkmen yurtlarının üzerindeki kabus bulutunun dağıtılması hususunda her mihneti, her meşakkati, her çileyi göze aldığımız bilinmeli, herkes hesabını buna göre yapmalıdır. Kerkük; haydut inlerinden çıkan, terör kovuğundan fırlayan, zalim ve hain yuvalarında beslenip silahlanan insan müsveddelerine bırakılmayacaktır. Kerkük Türk kalacak, Türkmeneli huzura kavuşacaktır. Başka çıkar yol kalmamıştır. Tarihin uyanışıyla, coğrafyanın uyarısıyla, uluslararası antlaşmalardan doğan haklarımız doğrultusunda gerçek hayat alanımız olan Misak-ı Milli derin uykusundan kalkacak, zincirlerden kurtulacak, kadim emanet Türk milletine inşallah geçecektir."

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