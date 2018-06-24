Bahçeli: Erdoğan Cumhurbaşkanı'dır
MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.
Bahçeli, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz" dedi.
Bahçeli şunları söyledi:
"Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Sayın Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz."
DİĞER HABERLER
Adalet Bakanı Gül: Artık seçim bitmiştir!
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçimin sona erdiğini duyurdu.
CHP'nin oyları İYİ Parti'ye gitti
Cumhuriyet Halk Partisi'nin oylarının İYİ Parti'ye kaptırdığı görülüyor.
Mahir Ünal: Hayırlı olsun
AK Parti sözcüsü Mahir Ünal, seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçim sonrası ilk açıklamasını yaptı.