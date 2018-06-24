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Bahçeli: Erdoğan Cumhurbaşkanı'dır

Bahçeli: Erdoğan Cumhurbaşkanı'dır.15538
  • Giriş : 24.06.2018 / 23:09:00
  • Güncelleme : 24.06.2018 / 23:16:11

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini açıkladı.

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MHP lideri Bahçeli, seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cumhurbaşkanı seçildiğini söyledi.

Bahçeli, "Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz, cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz" dedi.

Bahçeli şunları söyledi:

"Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Bugün tarihi bir gün yaşıyoruz. Bugün cumhurun başarı ve yükselişine hayranlıkla şahit oluyoruz. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla, müsterih bir vicdanla idrak ve ifade ediyoruz. 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimleri tamamlanmış, geçici olmayan sonuçlar ortaya çıkmıştır. Çok şükür Türk milletinin kutlu iradesi sandıkta tecelli etmiştir. Sayın Erdoğan yeni sistemin ilk Cumhurbaşkanı seçilmiştir. Cumhurbaşkanı seçimi ilk turda sonuçlanmış, kriz bekleyenler şaşkına dönmüşlerdir. Bugün Cumhur İttifakı'nın zaferini gururla, onurla ifa ediyoruz."

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