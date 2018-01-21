Facebook Twitter Rss

Bahçeli: Gerekirse biz de gideriz

Bahçeli: Gerekirse biz de gideriz.11503
  • Giriş : 21.01.2018 / 13:46:00

MHP lideri Bahçeli, "İnancım odur ki Afrin, darmadağın edilecektir. Bundan kaçış, kurtuluş yoktur." dedi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kızılcahamam'da Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve TBMM Grubu ortak toplantısının kapanış oturumunda açıklamalarda bulundu.

Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Hiç kimse davadan büyük, üstün değildir. İşlerine geldi mi çıkarlarına uydu mu her yapılanı güzel ve doğru bulanlar, tam tersi durumda her şey berbat diyenler, inanç ve itibar yoksunlarıdır. Bunlarla işimiz yoktur, yolumuz ayrılmıştır.

"Caniler Münbiç'ten sökülüp atılmalı"

Halep'in en büyük ilçesi olan, doğusu Azez'e, batısı Hatay'a, kuzeyi Kilis'e komşu olan Afrin'de terör devletinin provaları yapılmaktadır. Afrin'de Ankara'nın kuyusu kazılmaktadır. Münbiç ise terör koridorunun Akdeniz'e ulaşabilmesi için oldukça stratejiktir. Afrin temizliği mecburi olan bir noktadır. Terörizmin esaretinden kurtarılırsa, PYD/PKK'lı caniler Münbiç'ten sökülüp atılırsa, Suriye'nin kuzeyinde hainlerin tutunma imkanı kalmayacaktır.

"Yıldırım gibi hainlerin tepesine indi"

Zeytin Dalı isimli askeri harekat dün saat 17'de yıldırım gibi hainlerin tepesine inmiştir. 7 ayrı bölgedeki hedefler teker teker yok edilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarını kullanarak, bölgesel istikrar için devreye girmiştir. Artık söz bitmiş, hareket aşamasına geçilmiştir. Dün akşam saatlerine kadar, PKK, PYD, YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait kullanılan 108 hedef imha edilmiştir. Harekatta sivil ve mazlumların zarar görmemesi için azami dikkat gösterilmiştir. Bu operasyon için tüm hazırlıklar tam bir uyum ve denge içinde yapılmıştır.

"Gözümüz karadır, konu milletin bağımsızlığıdır"

PKK/PYD'nin defteri dürülmelidir. 'Ya istiklal, ya ölüm' diyoruz. Eğer gerekirse biz de gitmeye hazırız.

Bilinsin ki, Kerkük'e 5 bin bozkurt ile gidecek kadar gemileri yakan milliyetçi-ülkücü hareket, yeri gelirse, ihtiyaç hasıl olursa 'Ha ekmeğini yediğim ha kefenini giydiğim ülkem' diyerek binlerce gönüllüsüyle Türkiye'nin kudretini teşkil için Afrin'in boğazına çökecektir.

Münbiç'e gök gürlemesine andıran bir imanla mızrak gibi saplanacaktır. Gözümüz karadır, şakamız yoktur. Zira konu milletin bağımsızlığıdır. Kahraman Mehmetçik yalnız değildir. Hükümet yalnız değildir. Milliyetçi Hareket Partisi yanındadır. Devlet asla yalnız değildir, millet yanındadır.

Terör örgütü PYD/PKK'ya, Afrin'in tabut, arkasından sırayı alacak Münbiç'in mezar olması yegane ve sonuna kadar desteklediğimiz milli hedeftir.

CHP ve HDP'nin operasyona karşı çıkmasına tepki

Bizdeki muhalefet iktidarı düşürme şartıyla vatanı düşürmeye bile razıdır. Dalından kopan CHP'nin hız ve yönünü bundan böyle Türkiye düşmanlarının besleyeceği rüzgar belirleyecektir.

CHP Genel Başkanı konuşur da yedekleri konuşur mu? Elbette durmamıştır. HDP de operasyona karşı çıkmıştır.

Madem operasyona bu kadar heveslisiniz, kendi çocuklarınızı gönderiniz dediler. Alın birini vurun ötekine. Bir madalyonun iki yüzü gibidir. Biri CHP, diğeri HDP. Bunların arasında fark yok.

Bunların sonu hüsran, gidecekleri yer ise tarihin çöplüğünden başka bir yer olmayacaktır."

Yenişafak

Savaş uçakları peş peşe havalanıyor!

Hatay Valiliği'nden vatandaşa bayrak çağrısı!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

Savcılık HDP'li iki vekil için inceleme başlattı!

HDP'li iki milletvekili hakkında savcılık inceleme başlatma kararı verdi.

Bakan Soylu: Evlatlarımızın kılıcı keskin olsun

Bakan Soylu: Evlatlarımızın kılıcı keskin olsun

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

 

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları

Başbakan'dan 'Afrin' açıklamaları

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan, Kılıçdaroğlu'na önceden bilgi verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Afrin operasyonu öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu arayarak bilgi verdi.

 

Külünk: Erdoğan'a gazilik ünvanı verilsin

Külünk: Erdoğan'a gazilik ünvanı verilsin

AK Parti İstanbul Milletvekili Külünk, Erdoğan ile ilgili açıklama yaptı.

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Özkan, Afrin operasyonuna karşı çıktı

CHP'li Tuncay Özkan, TSK'nın her an başlatabileceği Afrin operasyonuna karşı çıktı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya