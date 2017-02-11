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Bahçeli: Gerilim artırılmamalı

Bahçeli: Gerilim artırılmamalı.15147
  • Giriş : 11.02.2017 / 20:13:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 20:13:32

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, referandum süreci ile ilgili açıklamalarda bulundu.

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Milliyetçi Hareket Partisi lideri Devlet Bahçeli, "Sürecin gerginliğini artıran söylemlerden kaçınmak lazım. Tedavisi güç olaylara neden olabilir." diyerek, referandum sürecinde tarafların gerilimi arttırmamaları gerektiğini ifade etti.

MHP'de referandum toplantısı

16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum süreci hız kazanırken, hazırlıklar kapsamında MHP Konya'da toplandı. Bahçeli'nin başkanlığında düzenlenen programda, MHP'nin referandum çalışmaları değerlendiriliyor.

MHP, rutin olarak düzenlendiği 'Merkez Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu ve Milletvekilleri Müşterek Toplantısı'nı bu kez Konya'da gerçekleştiriyor. Bugün bir otelde başlayan ve yarın sona erecek toplantı basına kapalı olarak gerçekleşti. Toplantıya MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin yanı sıra, MHP eski Grup Başkanvekili Oktay Vural da katıldı.

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