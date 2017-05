Bahçeli'den MHP'li bakan yanıtı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yeni hükümette MHP'li bakanların yer alacağı iddialarına açıklık getirdi. Bahçeli, MHP'nin günü gelince tek başına iktidar olacağını belirtti.MHP lideri Devlet Bahçeli, "Kriptoplar kendilerini emniyete almışlardır. FETÖ ile irtibatı arasında memur var da meşhur siyasetçi, bürokrat yok mudur? Sıradan insana güç yetiyor da, eğer varsa siyaset ve devlet yönetiminin tepesindeki yöneticilere sıra geldiğinde neden tepkisizlik oluyor? Hiçbir makam suçu ve suçluyu gizlemeye yetmeyecektir. 8 alanda mücadele varken siyasette ağırdan alınıyorsa bir bit yeniği var demektir" dedi. Avrupa Konseyi'nde alınan karara da değinen Bahçeli, "HDP'li iki üyenin ise Türkiye'nin siyasi denetime alınmasına destek vermeleri alçaklıktır" diye konuştu. Bahçeli, MHP'li bakan iddiasına şöyle yanıt verdi: "Gün gelir MHP’ye de tek başına iktidar nasip olur inşallah.MHP nasıl bir partidir? Başkalarının eksiğini giderecek yama mıdır?"MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin konuşması özetle şöyle: "Türkiye ile uğraşmak karlı bir yatırım olduğundan çok sayıda hain sıraya girmiş haldedir. Biz bu hain lobisini biliyoruz. Kullandıkları araçları, arkalarında duran karanlık yüzleri biliyoruz. Bitkin, bezgin ve iç bunalıma hapsolmuş bir Türkiye bekleniyor. Karşımızdaki tehditlerin cesaret ve cüretinde devamlı artış ve tırmanış söz konusudur.Türkiye'nin önünde 5 aşamalı gündemi vardır. Bunların üstesinden gelmek artık milli sorumluluktur. Öncelikli olarak terörle mücadelenin çok etkin, acımasız icra ve devamı şarttır. İkinci gündem maddesi uyum yasalarının uzlaşma ile çıkarılması, yeni sisteme yönelik ayar işlemlerinin yapılmasıdır. Üçüncü, gecikmiş, sosyal ve ekonomik iyileştirmelerin acilen hayata geçirmektir. Dördüncü gündem maddesi ise dış politikadan kaynaklanan açmaz ve kördüğümlerdir. AB ile kopma an meselesidir. 25 Nisan 2017'de AKPM genel kurulu, Türkiye oturumunda ülkemizin siyasi denetim sürecine alınması kararı skandal niteliktedir. Terör örgütlerine kucak açan, darbe teşebbüsünü göz ardı ederek ülkemizi karalayan Avrupa, önce kendi işine baklamı, kendi derdine yanmalıdır. Ne zaman Türkiye zora girse alkışlayan Avrupa'dır.Demokrasi ve hukukun üstünlüğünden bahsediyorlar, emellerinin üstün gelmesi için çırpınıyorlar. HDP'li iki üyenin ise Türkiye'nin siyasi denetime alınmasına destek vermeleri alçaklıktır. PKK aparatı HDP'nin Türkiye muhalifleri ile aynı karede poz vermesi, husumeti göstermesi açısından dikkat çekicidir. Şu anda Türkiye zahmetli, bedeli yüksek terörle mücadele sürecindedir. Buna rağmen, adalet ve hukuktan taviz verilmemesi, tarihimize karşı borcumuzdur.Bir yanda FETÖ, diğer yanda PKK/PYD/YPG ve IŞİD zehirli yılanlardır. 15 Temmuz sonrası Türk devleti doğaldır ki, savunma refleksine geçmiş, temizliğiye koyulmuştur. FETÖ ile sürdürülen mücadelenin tatmin edici seviyelere ulaşamadığı son gelişmelerden anlaşılmaktadır. Karşımızdaki tablo dehşet vericidir. 81 ilimizde düzenlenen operasyonlarda toplamda 7 bin kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştır. 9 bin 103 polis açığa alınmıştır. KHK ile önemli adımlar atılmış, 3 bin 974 kamu görevlisi ihraç edilmiştir.Katil çetenin bulundukları her alanda tamamen sökülüp atılması milli beka meselesidir. Bu yapılırken adalete de dudak bükülmemelidir. Kim suçlu, suçsuz iyi ayırt edilmelidir. Henüz tabandan tavana çıkılamamıştır. İmtiyazlı isimlere dokunulmamıştır. Zabıt katibini, vaizi, teknisyeni, odayıcı, işçiyi devletten atmakla hedefe varmak düşünülemeyecektir.Ata binsek de ayağımız hala yerdeyse bir sorun var demektir. Kriptoplar kendilerini emniyete almışlardır. FETÖ ile irtibatı arasında memur var da meşhur siyasetçi, bürokrat yok mudur? Sıradan insana güç yetiyor da, eğer varsa siyaset ve devlet yönetiminin tepesindeki yöneticilere sıra geldiğinde neden tepkisizlik oluyor? FETÖ ile mücadele sulanmakta, sabote edilmektedir. Mahrem imamlar bulunuyor da devletin en mahrem kademelerinde kritik görevler üstlenmiş tanıdık simalar neden ortaya çıkarılmıyor? Medya tartışmalara boğulmuştur.Hiçbir makam suçu ve suçluyu gizlemeye yetmeyecektir. 8 alanda mücadele varken siyasette ağırdan alınıyorsa bir bit yeniği var demektir. Mahrem imamlar bulunuyor da, kritik görev üstlenmiş tanıdık simalar niye ortaya çıkarılamıyor? Ülkemizde de FETÖ'ye son darbe indirilebilmiş değil. FETÖ hala ayakta, uyuyan hücreler vasıtasıyla faaliyettedir. Bu kamburla daha fazla mesafe alamayız. FETÖ'nün son ferdi bulunana kadar durmak beklemek haramdır. MHP FETÖ'yle mücadelede ön şartsız destek verecektir. Bizim Pensilvanya'dan kumanda edilip bombalanacak ülkemizin olmadığını dosta da düşmana da gösterelim.CHP’nin freni patlamış kamyon gibi kontrolsüz tavrı ise bizzat kendisini küçük düşürmektedir. YSK kararının seçim güvenliğine yönelik bir darbe, bir kumpas girişimi olduğunu söyleyecek kadar yüzsüzleşmiştir. 16 Nisan’a gölge düşürmek amacıyla başklayan tartışmaların AİHM’e kadar uzayacağı görülmektedir. Milli irade 16 Nisan’da hükmünü vermiş konuyu kapatmıştır. Sandıkta kaybedenlerin verdiği kararı çarpıtmaya kalkışması ve bundan zafer umması hezeyandır. CHP’nin artık uyanması, hayat beklentileri vermesi içten temennimdir. Altı kaval üstü şişhane mantık anlayışla bir yere varmak nafile gayrettir. CHP ve kader ortağı HDP ne yaparsa hükümet etme sistemi değişmiş, Türkiye mazisiyle uyumludur. CHP milleti duymaktan acizdir. Yazıklar olsun ki, Atatürk’ün kurduğu parti, can kulağıyla HDP’li eş başkanının düşüncelerini dinlemekle meşguldür.Bazı sözde araştırma şirketleri, 16 Nisan halk oylaması sonuçlarına atlamış. Partimize oy veren kardeşlerimizin üçte ikisinin hayır dediğini açıklamışlardır. Neymiş efendim? MHP yarılma ile karşı karşıyaymış. Bunların savurduğu palavradır. MHP’ye oy veren kardeşlerimizin, hangi oranda evet, hangi oranda hayır dediğini ispatlamayan, alçaktır, şerefsizdir. Hodri meydan, bizim alnımız açık sözümüz doğrudur. Ne diyorsak odur. MHP 16 Nisan’da evet demiş, verdiği sözü ele geçirmiştir. Bazı sözde gazeteci, çeyrek aydın ev uyduruk araştırma şirketleri şanslarını daha fazla zorlamasın. 16 Nisan’da Türk milleti, mührü aklı ve mensubiyeti, mühürsüzlerin tam alnı çatına çakmıştır ve Türkiye farklı bir evreye geçmiştir.Sayın Erdoğan’ın parti üyeliği de gündeme gelmiştir. Bu Cumhurbaşkanı ve partisinin bileceği şeydir. Hariçten gazel okumaya gerek yoktur. Beklendiği üzere bu üyeliğin bugün gerçekleşeceği de daha önceden açıklanmıştır. AKP’nin 21 Mayıs’ta yapacağı olağanüstü kongresi de inşa edilen yeni sistemin sonucudur ki bizim de buna hayırlı olsun demekten başka söyleyecek şeyimiz olmayacaktır. Artık hiçbir mazeret kalmamıştır. Neye ihtiyaç duyuluyorsa vardır. MHP, terörizmin belini kırmak için devlet ve milletiyle birdir, beraberdir.Gerekirse Kandil Dağı'nda bir gece görülmekte yarar var demiştim. Bu açıklamamdan 12 yıl sonra, sayın cumhurbaşkanı da ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ kararlılığını sergilemiştir. Sayın Cumhurbaşkanı’nın çıkışı değerlidir. Terörizmle mücadele halindeyken, ABD’nin hem nalına hem mıhına vurması abesle iştigaldir. Hava harekatımızın peşinden, ABD’li subayların görüntülenmesi içler acısıdır. Konvoy içinde ABD bayraklarının da taşınıp dalgalandırılması, teröre çanak tutmaktır. YPG’li teröristlerle ABD’li askerlerin sınırlarımızda birlikte nöbet tutup devriye gezecek kadar rezalete battıkları açıktır. Sayın Erdoğan’ın, Trump ile gelişmeleri paylaşması beklentimizdir. Ve anlaşılan da bu olacaktır. IŞİD ile mücadele kılıfı altında ABD’den açık destek olan terör örgütlerinin saldırılarında tanksavar kullandıkları iddiaları gündeme bomba gibi düşmüştür. Evlatlarımıza füze fırlatan caniler, gerçekten emri kimden almışlardır? Türkiye’nin güney sınırları boyunca açılacak her fitne koridoru imha etmesi hakkıdır. Kürdistan’ı inşa etmek isteyen önce kendi mezarını yaptırmalıdır. Fikirlerimizin özünü Türk kültürü, Türk tarihi, Türk dili, Türk kimliği yüzyıllar içinde ruhumuza nakşettiğimiz kardeşliği aziz milletimiz oluşturmuştur. Bu vatan bin yıl önce sahiplerini ilk ve son defa bulmuştur. Aradan geçen 10 asır bir büyük milletin varlığını ve kudretini tescil etmiştir. Bilmeyen varsa haykırıyorum, bunun adı Türk milletidir. Nereli olursak olalım, nerede doğarsak doğalım, nasıl konuşursak konuşalım, bizi bir araya getiren, anılarımız, acılarımız, zaferlerimiz ve ülkülerimiz olmuştur. Her çekilen halay, her açılan duvak, her doğan çuvak, her sallanan beşik, her can veren şehit bizi bir millet yapmıştır."Bahçeli grup konuşmasının sonunda gazetecilerin 'Hükümette MHP'liler olacak mı?' sorusuna şu yanıtı verdi: "MHP'nin koalisyon ortağı olacağı ifade edilmektedir. Bu tamamen yanlış bir kanaattir. Bu arkadaşlarımızı basın olarak görevlerini yaparken saygı duruyorum ama biraz da uyarıyorum. Şu an için 65. Hükümet görevinin başındadır. Hükümette değişiklik kanaati AK Parti'lilere aittir. Bu onların işidir. Sayın Cumhurbaşkanı partisine tekrar dönmektedir. Ve 21 Mayıs’ta da büyük kurultaylarını toplayacaklardır. Bu onların işidir. Kamuoyu olarak bütünü siyasi partilerin gelişmeleri saygıyla takip etmesi gerekmektedir. MHP’nin hükümette görev alınacağına dair şeyler yoktur. MHP güçlü bir partidir. Özgül ağırlığımız çok çok yüksektir. Gün gelir, MHP'ye de tek başına iktidar nasip olur. MHP bir başkalarının eksiğini tamamlamak için yama kurmaya hazır bir parti midir? Buna ihtiyaç yoktur. Kim davet ederse etsin söylediklerim geçerlidir."