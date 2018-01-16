Bahçeli: ABD laf gelince müttefik
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında Amerika Birleşik Devletleri ile ilgili sert sözler sarfetti ve ABD'nin terör örgütü kararını eleştirdi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Artık oyalanacak vakit kalmamıştır. Dün olduğu gibi bugün de meydan şeytana bırakılmayacaktır. FETÖ düşmandır, üzerinden silindir gibi geçilmeli yok edilmelidir. Bunun aması ortası yoktur"dedi.ABD'nin terör ordusu kararına sert tepki gösteren Bahçeli, "Bu ne rezalet ne ihanettir. Sınır demek devlet demektir. ABD sınırımızda bir devleti kurmuş da bizim mi haberimiz yoktur" diye konuştu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşuyor. "FETÖ başarsaydı Türkiye iç savaş şartlarına mahkum kalacaktı" diyen Bahçeli'nin açıklamalarının satır başları şöyle: Artık oyalanacak vakit kalmamıştır. Dün olduğu gibi bugün de meydan şeytana bırakılmayacaktır. Terör örgütlerine karşı tarihin en şiddetli ve etkili mücadele ruhu çok şükür devrededir. Bundan memnunuz, destek ve katkımızı sürdürüyoruz.FETÖ, PKK, PYD, YPG, IŞİD Türkiye düşmanlığında buluşmuş hıyanet ortaklarıdır.
15 Temmuz 2016 hain FETÖ darbe teşebbüsü ile vahim boyut kazanan terör süreci ülkemizi yakın markaja almıştır. Türk milleti 15 Temmuz'da vahşi ve vandal bir saldırıya maruz kalmışlardır. Allah muhafaza FETÖ başarsaydı Türkiye işgale uğrayacak, Cumhuriyet tasfiye edilecekti. FETÖ başarsaydı Türkiye iç savaş şartlarına mahkum kalacaktı. Yıllar içinde devletin hücrelerine kadar sızan, yargıdan üniversitelere, eğitimden medyaya kadar girmedik yer bırakmayan hainler Türkiye'yi ele geçirmekle görevlendirilmişlerdi.
Türk milleti ihaneti durdurdu. Gaspedilen uçaklardan atılan her bombanın, her füzenin masumlara sıkılan her kurşunun hesabı alçaklardan, Pensilvanyalı canilerden bir bir sorulmaktadır. Teröristbaşı halen Pensilvanya'daki inindedir. ABD tarafından açıkça korunmaktadır, kollanmaktadır. Türkiye'nin tüm mücadelelerine rağmen bu hain Türkiye'ye iade edilmemiştir. FETÖ'yü ABD'den ayrı düşünmek, geldiğimiz bu aşamada makum bir izah tarzı olmayacaktır. Kaçak güreşmeye lüzum yoktur, kıvırmaya hiç gerek yoktur. Kapanmamış bir hesabımız vardır, er ya da geç bu hesap görülecektir. 15 Temmuz 2016'dan sonra toplam 159 bin 506 kişi gözaltına alınmış, 47 bin 523 kişi tutuklanmıştır. 2017 yılında da 50 bine yakın gözaltı, 48 bin kişi tutuklanma tedbiri ile karşılaşmıştır.
Mücadelenin azimle devamı elzem ve acildir. Mor Beyin ile Bylock programına yönlendirildiği saptanan 11 bin 480 kişinin masum olduğu da anlaşılmıştır. Mor Beyin karmaşası tartışmaları alevlendirmiştir. Örgüt her yolu denemekte, her tezgah ve tehditten medet ummakta, kripto yüzleri perdelemek için oyun kurmaktadır. FETÖ iblisi son kozu ile, son komploları ile mücadeleye gölge düşürmenin hesabındadır. Her şey ortadadır, davaları kurnazlıkla sulandırma girişimleri bellidir. Suçlu ile suçsuz, doğru ile yanlış içiçe girmektedir. Devletin temel direği adalettir, adalet mülkün temelidir. Adalet olmadan devletin varlık göstermesi ihtimali yoktur. İnsan şerefini yaşatmak için de bir o kadar önemlidir. Sayın Başbakan 'Geciken adalet vicdanları yakan ateştir' derken haksız mıdır? Mağdurların mahkumiyet yaşaması adalet duygularını köreltecek, devlete güveni zedeleyecektir. Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü herkes için bağlayıcıdır.
FETÖ davaları artık süratle karara bağlanmalı, mahkeme safahatları nihai hükmünü açıklamalarıdır. Kripto damarının aktif müdahalesi ile Türkiye'nin önü kesilmeye çalışılmakta, millet adalet kurumlarına inancını sorgulamaya başlamaktadır. Bir gün kahraman ilan edilen diğer gün hain olmaktadır. Bir yüzbaşı sıkıyı görünce "FETÖ'cüyüm" diyerek teslim olmuştur. 11 Ocak 2018'de Gölcük'te görevli bir yarbay ve 2 astsubay itirafçı olmak istediklerini söylemiştir. İtirafçılık yarışının kuşkulu yanları fazladır, birdenbire ortaya çıkmaları manidardır. FETÖ düşmandır, haindir. Üzerinden silindir gibi geçilmeli ve nihai olarak yok edilmelidir. Bunun arası, ortası, başı, sonu, aması, ancağı yoktur. Haine hoşgörü insan haysiyetine darbedir. Mazlumların ahını almak bir insan hak ve hukukunu hiçe saymak büyük bir vebaldir. Devlet gururu, şuuru böyle bir vebale ortak olmaz, asla olmamalıdır. FETÖ'nün mağdurlar üzerinden kurduğu istismar oyunu tutmayacak, Türk milleti varlığına kastetmiş namussuzları asla affetmeyecektir. Bu rezilleri artık tamanen hayat ve gündemimizden kuyumcu titizliği ile çıkaralım. Türkiye'nin önünde mutlaka aşması gereken 3 ayaklı terör sorunundan ikincisi elbette PKK'dır. Üçüncüsü ise güney sınırlarımızda, PYD-YPG'dir. Sınırlarımızın hemen dibi PKK'nın Suriye ayağından ibaret değildir. Türkiye'nin kiralık terör örgütleri ile teslim alınması, boyun eğdirilmesi dayatılmaktadır. Karanlık operasyonların sebebi budur.
Suriye'nin kuzeyindeki PKK-PYD-YPG ile gayri meşru birliktelik içindedir. ABD lafa gelince müttefikimiz, stratejik ortağımızdır. ABD Suriye'de terörü ve teröristleri himaye etmektedir. Devlet olma vasfını terör örgütleri ile aynı seviyeye düşürürerek dinamitlemektedir. Bu ne razelet ne ihanettir. Sınır demek devlet demektir. Sayın Erdoğan ile Trump telefonda görüşmüş, YPG'ye silah verilmeyeceği duyurulmuştur. ABD'nin YPG aşkı kara sevdaya dönüşmüştür. Yazıklar olsun ki ABD kuyruğa giren katillerin geçim kapısı haline gelmiştir. Bu namertlik ABD'nin tutunduğu siyasi zemini çatlatacaktır. Bu ülkenin her tarafta bezi, her taşın altında eli vardır. Terör örgütlerine sözde ordu kurdurulması ne demektir? ABD böyle bir kepazeliğe nasıl onay vermiştir? Bundan sonra dünyanın huzur ve istikrarından kimler, nasıl bahsedecebileceklerdir. ABD'nin beli silahlı kovboylardan müteşekkil çete mantığından kurtulamaması ahlaksızlıktır. Kandil'den gelen canilere eğitim verildiği gazete sayfalarındadır. ABD komutanı IŞİD'in canlanmasını önleme gerekçesi ile sınır muhafız birlikleri kurulmasını duyurması ile bölgede tansiyon yükselmiştir. Terör örgütü PKK-PYD Suriye'nin yüzde 25'ini kontrol altına almış bulunmaktadır. ABD, Suriye'de 12 askeri üs kurmuştur. Kirli emelleri ile simsiyah kesilen Beyaz Saray yönetimi terörist ortakları ile 30 bin kişilik sözde kuzey ordusu kurmak için kolları sıvamıştır. Sözde sınır birliklerinin komutası, SDG'nin olacaktır. İddialar böyledir. Peki, SDG ne demektir? Canavarların kamuflajıdır. Sözde birliğin Türkiye ve Irak sınırlarını kontrol edeceği dile getirilmektedir. Sınır demek devlet demektir, egemenlik alanlarının çizildiği yer demektir. ABD, PKK'ya devlet kurmuştur da bizim mi haberimiz olmamıştır. Gelişmeler karşısında sözde kuzey ordusunun kurulması ile ilgili haberlerin ifşa olması nedeniyle ABD Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığı'na çağrılacak izahat talep edilmiştir. ABD, terör örgütleri ile suç üstü basılmıştır.
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