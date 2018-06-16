Bahçeli: Hepimizin vicdanını kanattı

Giriş : 16.06.2018 / 14:41:00

16.06.2018 / 14:41:00 Güncelleme : 16.06.2018 / 14:41:44

Türkiye'nin ayağa kalkmasına neden olan yavru köpekle ilgili MHP lideri Bahçeli'de açıklama yaptı.