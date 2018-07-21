Bahçeli, klasik otomobili ile turladı
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, klasik otomobili ile Başkent Ankara sokaklarında turladı. Bahçeli'nin görüntüleri sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı.
MHP'nin sosyal medya hesaplarından, Bahçeli'nin kendi kullandığı 06 TCD 07 plakalı 1970 model Ford marka klasik otomobiliyle Başkent caddelerinde gezdiği anlara ait bir video paylaşıldı.
Yaprak Sayar'ın "Lütfen" şarkısı eşliğinde hazırlanan videoda, Bahçeli'nin 1071 Malazgirt Bulvarı'nda klasik otomobilini kullandığı görüntüler yer aldı.
Otomobilin içinden ve dışından yapılan çekimlerin bulunduğu videoda, Bahçeli'nin zaman zaman bozkurt işareti yaparak diğer araçlardaki vatandaşları selamladığı anlara da yer verildi.
Video, paylaşılmasının ardından sosyal paylaşım sitelerinde hızla yayıldı
MİLLİYET
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