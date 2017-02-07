Facebook Twitter Rss

Bahçeli: Erdoğan'ı tercih ederim

Bahçeli: Erdoğan'ı tercih ederim.13960
  • Giriş : 07.02.2017 / 11:12:00
  • Güncelleme : 07.02.2017 / 11:12:52

Bahçeli, partisinin grup toplantısında referandum hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partisinin adığı referandum kararına tepki gösterenlere yanıt verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Perinçek arasında kalırsa yapacağı seçimin Erdoğan olacağını vurguladı.

Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz" dedi.

Bahçeli'den satır başları şöyle...

Nasıl olur da AKP'nin peşine takılıyor muşuz. Kimsenin peşine katıldığımız yoktur. Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının ensesinden tutacağımız gün yakın.

Dün söylediklerimizle bugünküler arasındakileri farkı görmüyor muşuz. Aslında bu isnat sahipleri içelişkiler içinde bocaladıklarını görmüyorlar. Bir de aleyhimize tezvirat yapıyorlar.

Bugün ekran ekran gezenlerin dün karşımızda ihanet kusanlar olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Neden başka hiç bir konuda bizleri önemsemiyorken konu anayasa değşikliğine gelince bizden biri gibi görünmeye başladıklarını aklımızdan çıkarmayız.

Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.

Bakan: 3 denetim aşaması var

Olay boşanmada Tuba Büyüküstün iddiası

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

'FETÖ'den beklerken CHP'den geldi'

'FETÖ'den beklerken CHP'den geldi'

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında muhalefete yüklendi.

CHP'li Böke: Ekonomi felakete sürükleniyor

CHP'li Böke: Ekonomi felakete sürükleniyor

CHP'li Selin Sayek Böke, ekonomiye ilişkin hükümete yüklendi.

 

Başbakan'dan gençlere özel mektup var

Başbakan'dan gençlere özel mektup var

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Gençlik Kolları üyelerine mektup yolladı.

Kılıçdaroğlu: Sigortasız devlet olmaz

Kılıçdaroğlu: Sigortasız devlet olmaz

CHP lideri Kılıçdaroğlu, AK Parti hükümetine sert sözlerle yüklendi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kanser mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan önemli açıklamalarda bulundu.

CHP'nin YSK temsilcisinden 'fiili' uyarı

CHP'nin YSK temsilcisinden 'fiili' uyarı

CHP YSK Temsilcisi Hadimi Yakupoğlu, vatandaşları uyardı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya