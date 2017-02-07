Bahçeli: Erdoğan'ı tercih ederim
MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında partisinin adığı referandum kararına tepki gösterenlere yanıt verdi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Doğu Perinçek arasında kalırsa yapacağı seçimin Erdoğan olacağını vurguladı.
Bahçeli, "Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz" dedi.
Bahçeli'den satır başları şöyle...
Nasıl olur da AKP'nin peşine takılıyor muşuz. Kimsenin peşine katıldığımız yoktur. Kandil ve Pensilvanya'nın yoklama kaçaklarının ensesinden tutacağımız gün yakın.
Dün söylediklerimizle bugünküler arasındakileri farkı görmüyor muşuz. Aslında bu isnat sahipleri içelişkiler içinde bocaladıklarını görmüyorlar. Bir de aleyhimize tezvirat yapıyorlar.
Bugün ekran ekran gezenlerin dün karşımızda ihanet kusanlar olduğunu biz gayet iyi biliyoruz. Neden başka hiç bir konuda bizleri önemsemiyorken konu anayasa değşikliğine gelince bizden biri gibi görünmeye başladıklarını aklımızdan çıkarmayız.
Eğer Doğu Perinçek ve 'hayırcı' yoldaşlarıyla Recep Tayyip Erdoğan arasında bir tercih hakkımız olursa, kesinlikle ve istisnasız sayın Erdoğan'ı tercih edeceğimizi herkes bilmeli ve kafasına sokmalıdır. Bunlar çılgına dönüp kudursalar da millet için 'evet'; devlet için 'evet'; Cumhuriyet için 'evet'; Türklüğün bekası için 'evet' diyeceğiz.
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