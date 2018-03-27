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Bahçeli: Milli birlik bizim için yemindir

Bahçeli: Milli birlik bizim için yemindir.11503
  • Giriş : 27.03.2018 / 10:48:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ittifak tartışmaları ile ilgili konuştu.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2019 seçimlerinde AK Parti ile yapılan ittifak tartışmaları ile ilgili konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'nin milli birlik ve ortak değerlerinin korunması bizim için yemidir. Milli duruş Türkiye'nin ortak değerlerinin arkasında durmaktır" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, MHP'nin TBMM Grup Toplantısı'nda  konuşuyor.  "Büyük kurultayımızı eşsiz bir atmosfer içinde gerçekleştirdik" diyen ahçeli'nin  konuşmasının satır başları şöyle:

103 yıl önce Çanakkale kıyılarına bedenleri ile duvar ören kahramanların fedakarlıkları milliyetçi ülkücü harekette vücut bulmuştur. Afrin'in denetim ve kontrol altına alınması, ay yıldızlı al bayrağın hükümet konağına asılması heyecan yaratan bir başka gelişme olarak dikkat çekmiştir.

18 Mart 2018 tarihine gelesiye kadar nice engelleri aştık. Nice oyunları bozduk, tezviratları fitne fesatı bozguna uğrattık. Yapamazlar dediler, imanla yaptık. Başaramaz dediler irfanla başardık. Bu iş bitti dediler, alayını birden besmele duymuş şeytana çevirdik. Bizi kolay lokma sandılar yutmaya kalktılar. Boğazlarına durduk, tüm hesapları alt üst ettik. Biz muazzam bir fikre dayanan gücünü ve ülkülerini Türk milletinden alan MHP'yiz. Terörle mücadeleden çark etmek U dönüşü yapmak geri adım atmak yoktur.

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