Bahçeli'nin af talebine AK Parti'den destek
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talep ettiği af konusunda açıklama yapan AK Parti İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner'den destek geldi.
MHP lideri Devlet Bahçeli'nin gündeme taşıdığı af önerisine AK Parti içinden ilk destek geldi. AK Parti milletvekili ve hükümete yakın Star gazetesi yazarı Mehmet Metiner, köşesinde Bahçeli'nin önerisine destek verdi ve "Kısmi bir af gerekli" dedi.
İşte Metiner'in bugünkü yazısından bir kesit;
MHP lideri Bahçeli seçim öncesinde gündeme af meselesini taşıdı.AK Parti Hükümeti gündemlerinde af meselesi olmadığını söyledi. Hükümetin gündemimizde yok dediği 'genel af' meselesidir. Hükümet adına yapılan açıklamada 'Biz genel affa karşıyız!' anlayışı ön plana çıkartıldı. Bahçeli'nin somut bazı isimler üzerinden yaptığı ve bu yüzden toplumun belirli kesimlerinde hiddetli infiale yol açan af çağrısı özünde genel af çağrısı değildi aslında. Bu bahis açıldı tekrar. Bundan sonra da gündemden düşmeyecek. O yüzden toptancı yargılardan bulunmadan önce eni-konu düşünmek lazım."
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