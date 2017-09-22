Bahçeli'nin avukatı açıkladı! Hapsi isteniyor!
Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin avukatı Yücel Bulu'tan beklenen açıklama geldi. Ozan Arif olarak bilinen Arif Şirin hakkında hapis cezası istemiyle kamu davası açıldığı açıklandı.
MHP Lideri Bahçeli’nin avukatı Yücel Bulut tarafından yapılan açıklamada, “Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına yapmış olduğumuz suç duyurusu üzerine kamuoyunda 'Ozan Arif' olarak bilinen Arif Şirin hakkında yapılan soruşturma neticesinde adı geçen hakkında, muhterem Genel Başkanımıza hakaret ettiği gerekçesiyle tanzim edilen iddianame çerçevesinde Ankara 36’ncı Asliye Ceza Mahkemesi nezdinde hapis cezası ile cezalandırılması istemiyle kamu davası açılmıştır” denildi.
HÜRRİYET
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