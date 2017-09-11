Facebook Twitter Rss

Bahçeli'nin sağ kolundan Akşener istifası

Bahçeli'nin sağ kolundan Akşener istifası.15587
  • Giriş : 11.09.2017 / 13:24:00
  • Güncelleme : 11.09.2017 / 13:26:46

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sağ kolu Ömer Karakaş istifa etti.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin uzun süre Özel Kalem Müdürlüğü'nü yapan Ömer Karataş istifa etti. Meral Akşener'in yeni partisinde görev almak için MHP üyeliğinden resmi istifa verdi.

2011’e kadar 10 yılı aşkın süre Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürü olarak çalışan Ömer Karakaş, 2011 seçiminde Aydın’dan MHP listesinden milletvekili adayı olmuş, ancak seçilememişti. 2015’ten beri parti içi muhalefette Akşener’le birlikte hareket eden Karakaş, olağanüstü kongre için öncülük eden isimler arasında yer alıyordu.

MHP’deki liderlik yarışında yargı kararlarından sonuç alamayan Akşener’in yeni oluşuma yönelmesi üzerine ekibindeki isimler de MHP ile üyelik bağlarını koparmaya başladı. Karakaş Çankaya İlçe Seçim Kuruluna dilekçe vererek MHP’den ayrıldığını duyurdu. Karakaş dilekçesinde, “Mensubu olmakla gurur duyduğum ve daima gurur duyacağım ve sevdam olan ülkücülük fikrine her zaman hizmet etmeye devam edeceğim” dedi. Karakaş’ın, Akşener’in kuracağı yeni partide yönetim görev üstleneceği biliniyor.

YASADIŞI TAKİP EDİLMİŞTİ

Karakaş, şimdi FETÖ üyeliği suçlamasıyla tutuklu bulunan Emniyet görevlilerince yasadışı dinlenen ve takip edilen isimler arasındaydı. HSYK müfettişlerince yürütülen telekulak soruşturmasında, Ömer Karakaş’ın, Bahçeli’nin Özel Kalem Müdürlüğünü yaptığı 2007-2010 yılları arasında “Türk İntikam Tugayı adlı örgüt üyeliği” gerekçesiyle teknik ve fiziki takibe alınan isimler arasında bulunduğu tespit edilmişti. Savcılık, bu dinleme kararlarında asıl hedefin MHP lideri Bahçeli olduğu yönünde görüş belirmişti. Bu yasadışı dinlemeler daha sonra kararı aldıran Emniyet yetkilileri aleyhine “kumpas” davalarına dönüştü.

HÜRRİYET

F.Bahçe, Volkan Demirel ile yolları ayırıyor

Bomba alarmı! Yol ulaşıma kapatıldı

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan, Qazi ile buluştu!

Erdoğan, Qazi ile buluştu!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Syrus Sajjad Qazi ile buluştu.

Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu

Başbakan, belediye başkanlarıyla buluştu

Başbakan Binali Yıldırım, belediye başkanlarıyla görüşme yaptı.

 

CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu

CHP liderinden çarpıcı 'Bahçeli' yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP lideri Bahçeli'nin başkan yardımcılığına aday olması durum

İçişleri Bakanı Soylu: Bizi seyredin

İçişleri Bakanı Soylu: Bizi seyredin

Terörle mücadelede SİHA'nın önemine değinen Soylu, "Kasım'ın 20'sine kadar dağ, taş, tepe bırakmadan

 

Erdoğan: Bu çeteyi yok edeceğiz

Erdoğan: Bu çeteyi yok edeceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, FETÖ ile ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı

Kılıçdaroğlu'ndan milliyetçilik cevabı

CHP lideri Kılıçdaroğlu, milliyetçilik tartışmalarına yeni bir boyut getirdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya