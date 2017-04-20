Bahçeli paylaştı, sosyal medya sallandı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin sosyal medyada yaptığı paylaşımına yorum yağdı. Güneş gözlükleri ile çektirdiği fotoğraf olay yaratan Bahçeli'ye Anayasa Değişikliği referandumu konusunda eleştiri geldi.
Güneş gözlüğü takmış halde fotoğrafı yok denecek kadar az olan Devlet Bahçeli bu defa şaşırttı. MHP'nin resmi Twitter adresinnden paylaşılan fotoğraflarda Bahçeli'nin güneş gözlüklü, makam arabasının dışında, yol kenarında inceleme yaparken çekilmiş hali görülüyor.
MİLLİYET
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