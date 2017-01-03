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Bahçeli referandum için oyunu açıkladı

Bahçeli referandum için oyunu açıkladı.14905
  • Giriş : 03.01.2017 / 12:18:00

MHP lideri Bahçeli, referandumda vereceği oy hakkında bilgi verdi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 9 Ocak Pazartesi günü Meclis Genel Kurulu'nda oylamaya açılacak Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili konuştu.

Bahçeli, Genel Kurul'da evet oyu vereceği Anayasa Değişikliği teklifine referandumda da evet oyu vereceğini bildirdi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli, partisinin grup toplantısının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Müsteşarı Yusuf Tekin'i Fethullah Gülen adına tehdit eden ismin eski Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç’ın olduğu iddialarına yönelik Bahçeli, “Sabırla beklemek lazım. FETÖ’ye yönelik davalar başlamıştır. O süneci tamamlamak ve beklemek gerekmektedir” diye konuştu.

OHAL ile ilgili Bahçeli, “Terörün kökü kazınıncaya kadar, FETÖ ile yüzleşme ve hesaplaşma bitinceye kadar OHAL’e MHP bütün gücüyle tam destek verecektir” dedi.

“Anayasa değişikliği teklifi, 9 Ocak Pazartesi günü Genel Kurul'da görüşülmeye başlayacak. MHP içinde bazı milletvekillerinin eleştirileri var. Buna yönelik nasıl bir değerlendirmede bulunursunuz?” sorusuna Bahçeli şu yanıtı verdi:

“Normalde milletvekilleri düşüncelerini sizin gibi değerli basın aracılığıyla paylaşıyor. Bizde sizin aracılığınız ile öğreniyoruz. O bakımdan saygı duyuyoruz. Önümüzdeki hafta içerisinde Anayasa değişikleri gündeme geleceğini söylüyor. Anayasa Komisyonunda kabul edilen, Genel Kurula geldiğinde de oralardaki değerlendirmelerde katkı sağlayacak bir tek evet oyum vardır. Onu da vereceğim. Verdiğim evet oyunu da referandumda aynen tekrarlayacağım.” 

 

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