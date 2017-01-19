Bahçeli: Referandumda da 'evet' diyeceğiz
MHP'nin referandum için yol haritası kesinleşti. Bahçeli'nin açıklamasına göre MHP, referandumda da "evet" kampanyası yapacak.
Bahçeli, referandum için "Kampanyamızı evet üzerine kuracağız" açıklamasında bulundu. Bahçeli, "Halkımızın evet diyeceğine eminim"ifadelerini kullandı.
MHP Genel Başkanı Bahçeli, Başbakan Yıldırım'ın, "yeni sistemde MHP'li bakanlar da olabilir" yönündeki sözlerine ilişkin, "Zannederim, karanlıkta göz kırpmışlar, bizim haberimiz yok. Kasıtları AK Parti içindeki MHP kökenli vekillerse, onlar zaten AK Parti içinde" dedi.
Bahçeli, Anayasa değişiklik teklifi için, "Birinci turdaki genel eğilim ikinci turda da aynısı ile devam etmektedir. Bunun yorumu şudur: Anayasa Değişikliği millet huzuruna çıkabilecek bir yola girmiştir. Referandum bu gidişatla kaçınılmaz olacaktır. Referandum kampanyamızı evet üzerine kuracağız. Teklifin referandumda halkımız tarafından kabul göreceği inancındayım" ifadelerini kullandı.
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