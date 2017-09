Bahçeli: Şaka değil bedel ödetiriz

Milliyetçi Hareket Partisi'nden Kuzey Irak'ta yapılması beklenen bağımsızlık referandumuna sert tepki geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden sert bir açıklama yaptı.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Kerkük Türk’tür diyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Şaka hiç yapmıyoruz. Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek de güçteyiz.Bahçeli'nin açıklamaları şöyle:Türklerin Avrupa’ya girmesiyle Şark Meselesi vasat ve varlık bulmuştu. Kısaca Çimpe Kalesi’nin 1356’da alınmasıyla tarihin akışı değişmişti.Asırlarca sürekli ve sistemli saldırılarla önce Avrupa’dan, ardından da Anadolu’dan çıkarılmamız, deyim yerindeyse sürülmemiz planlanmıştı.Türklerin mevcudiyeti her zaman rahatsızlık uyandırmış, tarihi hesaplar her fırsatta tedavüle sokulmuş, amansız düşmanlıklar sahnelenmişti.Vatanımızı paylaşmak, tarihsel çıkarlarımızı paylamak, varlığımızı dağıtmak için durmadan oyunlar oynandı, aslan kediye boğdurulmak istendi.Barzani’nin 25 Eylül referandum komplosu, bir yönüyle dalga dalga büyüyüp süregelen Türk düşmanlığının bu zamandaki yankı ve yansımasıdır.Kerkük oldubittiye getirilip peşmergenin hâkimiyetine girerse, dahası güney sınırlarımız boyunca Kürdistan kurulursa Türkiye felç olacaktır.Kerkük Lord planlarına kurban verilirse, Musul, Telafer, Tuzhurmatu; ezcümle Türkmeneli tasfiye ve telef olursa Anadolu’ya ateş yağacaktır. Yedi koldan, yirmi dört boydan geldik Orta Asya’dan. Tıpkı yayından fırlayan ok, çakan yıldırım, huduttan hududa atılan mızrak gibi.Kerkük Türk’tür diyoruz. Hamaset yapmıyoruz. Şaka hiç yapmıyoruz. Bedel ödemekten bahseden Barzani’ye bedeli ödettirecek de güçteyiz.25 Eylül referandum komplosunun ertelenmesi değil, tamamen ilga edilmesi hayat mezat meselesidir. Aksini düşünmek felakete hizmettir.Gerekirse güneşe ateş taşırız, gerekirse buzdan ateş yakarız, gerekirse cepheden cepheye kan naklederiz, yine de bekamıza el sürdürmeyiz.Referandumdan vazgeçilmesi şartıyla Barzani’ye Kerkük’ü bağışlamayı düşünenlere Türk’ün yenilmez iradesini, geçilmez imanını hatırlatırım.Bugün Kerkük’ü peşkeş çekmeyi amaçlayanlar, yarın Diyarbakır ’a, Hakkâri’ye, Şırnak ’a gözlerini dikeceklerdir. Bu kaçınılmaz bir gerçektir.ABD ve İngiltere öncelikle kendi işine bakmalı,haksız,hukuksuz ve hadsiz politik tasavvur ve tavırlarından acilen ve derhal geri dönmelidir.TÜRKİYE