Bahçeli: Seçim yapılmalı!
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesi halinde seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.
Bahçeli, konuşmasında HDP'ye yönelik tutuklamalara değinerek, rahatsızlığından dolayı Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.
Bu anayasa değişikliğinin Meclis’te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP’ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. MHP çatlıyor gibi ifadeler kullanılıyor bunları kabul etmiyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Dönüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalışamaz hale gelir.
AHMET TÜRK TUTUKSUZ YARGILANMALI
74 yaşındaki Ahmet Türk, rahatsızlığı nedeniyle insani boyut göz önünde bulundurularak tedavisine fırsat verecek şekilde tutuksuz yargılanmalı.
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