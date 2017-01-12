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Bahçeli: Seçim yapılmalı!

Bahçeli: Seçim yapılmalı!.13960
  • Giriş : 12.01.2017 / 08:16:00

Devlet Bahçeli'den gece yarısı anayasa ile ilgili önemli bir açıklama geldi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmemesi halinde seçime gidilmesi gerektiğini belirtti.

Bahçeli, konuşmasında HDP'ye yönelik tutuklamalara değinerek, rahatsızlığından dolayı Ahmet Türk'ün tutuksuz yargılanması gerektiğini belirtti.

Bu anayasa değişikliğinin Meclis’te referandum yolu açık olarak kabul edileceği görülüyor. Görüşmelerde özellikle gerilim stratejisi izleniyor. Böyle devam etmemesi lazım. Meclis’teki gerilim referandum sürecinde Türkiye geneline yayılabilir. Kabul ve ret lotosu oynanıyor. MHP’ye yapılan haksızlık, doğru bulmuyorum. MHP çatlıyor gibi ifadeler kullanılıyor bunları kabul etmiyorum. Oylamada ani iniş çıkış beklemiyorum. Dönüş beklemiyorum artış olabilir. Fireyi mercekle aramak lazım. Anayasa Meclis’ten geçmezse parlamento yenilenmeli. Meclis çalışamaz hale gelir.

 

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