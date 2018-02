Bahçeli: Şehide haciz millete ihanettir

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'e düzenlediği Zeytin Dalı operasyonunda şehit düşen Musa Özalkan'a haciz gelmesiyle ilgili açıklama yaptı.Afrin şehidi Musa Özalkan'ın emekli ikramiyesine ve otomobiline haciz girişimine sert tepki gösteren MHP lideri Devlet Bahçeli, HDP'nin kongresinde yaşananlar üzerinden CHP'yi hedef aldı. Bahçeli, eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a da tepki gösterdi.MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda milletvekillerine seslendi.Bahçeli sözlerine, "Bugün dünden daha kararlı, daha heyecan doluyuz. Düne göre daha azimli daha coşkuluyuz. Her gün haklılığımız güçleniyor, haklı davamız destek görüyor. Sevdamız Türkiye, sevdamız Türk milletinin yükselişine çağrıdır." şeklinde başladı.9-10 ve 11 Şubat'ta yapılan il ve ilçe başkanları toplantısına değinen Bahçeli, "Yüksek bir fikri kendimize rehber yaptık... Bozkurtça bakar, bozkurtça yaşar ve bozkurtça ruhumuzu teslim ederiz. Geride kalan 49 yılın bunun ispatıdır... Hakkımız olanı alacağız, hak ettiğimiz siyasi ve kutlu mevkilere ulaşmak için çalışacağız." diye konuştu.Konuşmasına Zeytin Dalı Harekatı'yla devam eden ve 10 Şubat'ta yapılan saldırıda 9 askerin şehit düştüğünü ve ATAK helikopterinin kırıma uğramasını hatırlatan Bahçeli, "Teröristler çocukları kadınları kalkan yapmıştır" dedi."Hainlerin tepesine ateş olup yağmalı, balyoz olup inmeliyiz... Terörle mücadelenin dönüşü yoktur..." şeklinde konuşan ve Zeytin Dalı Harekatı şehidi Musa Özalkan'ın emekili ikramiyesine ve otomobilene haciz girişimine değinen Bahçeli, "Bu ayıba ortak olanları lanetliyorum. Şehide haciz millete ihanettir. Bu hayasızlık mutlaka cezalandırılmalıdır" ifadelerini kullandı.Bahçeli grup konuşmasına şöyle devam etti:"PKK/PYD'nin avukatlığını yapanlar, ihanet yaygarası koparanlara söylüyorum: Kahraman askerlerimize destek ve duadan vazgeçen namerttir...Türk milleti seferber oluyor, dua ediyor, kahramanları destekliyor. Sözüm işbirlikçileredir... Hiçbir şey yapamıyorsanız bari dilinizi tutun...Türk milleti 7'den 70'e hendekleri kapatacak, ihanet çukurlarına hainleri gömecek güçtedir.Cephe gerisinde düşmana mevzi açmaya çalışanlara inat kahramanlarımızın yanındayız... Dün Kerkük için 'en az 5 bin bozkurt hazır' dedim. Bugün tekrar ediyorum, yüz binlerce bozkurt Afrin için hazırdır...HDP'nin 3. Olağan Kongresi yapıldı. Ankara 'da teröre destek verilmiştir. Bunun adı vatana ihanet, millete hakarettir. Suçlular övülmüş, suç alkışlanmıştır... Zeytin Dalı Harekatı aleyhine açıklamalar yapmışlar, sivillerin katledildiğini alçakça iddia etmişlerdir. Bunları hukuk devletinin ilke ve esasları ile karşılaştırmak şeref ve namus borcudur. Yaptıklarının bedeli mutlaka ödetilmelidir.Yaşananlar karşısında katılımcı CHP'liler yerlerinden kıpırdamıştır. CHP ile HDP alenen pişti olmuş, aynı kazanda kaynamıştır. Boşuna söylemiyorum ha CHP ha HDP. Ha CHP ha İP, FETÖ, PKK/PYD. Bunlar arasında herhangi bir fark yoktur..."Partilerinin Afrin hareketı üzerinden siyasi kazanç peşinde olduğu iddiasına tepki gösteren Bahçeli, "Zilletten vazgeçin, sihirli dilinizi kesin" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:"Enerjinizi harekat üzerinden yaptığınız planlarla heba etmeyin. Afrin üzerinden partimizin siyasi kazanç peşinde olduğunu iddia etmek küstahlıktır. Zeytin Dalı Harekatı siyasete alet edilmemeliymiş. Bunu söyleyen Eski Genelkurmay Başkanı Sayın İlker Başbuğ'a sormak lazımdır. Afrin'i siyasete alet eden kim ya da kimlerdir. Kimi kastediyorsunuz. PKK/PYD/YPG üzerinden siyaset yaptığını zanneden işbirlikçi emellere laf etmeyenler neyden gocunmuşlardır... Siyaset beka mücadelesini konuşmayacaktır da neyi konuşacaktır. Fok balıklarının nasıl yaşadığını mı yoksa nesli tükenen balinaları mı anlatalım. Kuş ve böcek türlerinden mi söz edelim..."Bahçeli'nin konuşmasında dikkat çeken diğer noktalar şöyle:- Türkiye son yılların en meşru operasyonunu gerçekleştirmiştir. Terör tehdidi yüksek güvenlik riskleri oluşturmuştur. Afrin bölgesinin teröristlerden temizlenmesi Türkiye için tarihi zorunluluktur.- Almanya ülkemize sattığı tankların Afrin'de kullanılmasından rahatsızdır. Türkiye, böylesine sözde dostlarının olduğu şartlarda mücadelesini sürdürüyor.- Fransa, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin icra ettiği operasyondan rahatsızlığını her fırsatta ortaya koymaktadır.- ABD terörle arasına mesafe koymalıdır. Eğer Türkiye - ABD arasında diyalog kopar, silahlar konışursa olacakları hesap eden var mıdır? Beyaz Saray açıkça söylesin. Dost muyuz düşman mı, ittifak mı ithilaf mı, devam mı tamam mı?- Menbiç'te görüntü verip Türkiye'yi tehdit ettiğini zanneden ABD'li generaller belli ki bizi tanımamıştır. Ancak biz kendimizi tanıtmayı biliriz. Suriye 'de verilen sözler tutulmalıdır. Teröristlerin elindeki kanlı silahlar bir an evvel toplanmalıdır. Aksi halde Türkiye gereğini yapacaktır... Kimse Türkiye'ye Menbiç'ten parmak sallamaya kalkışmasın..."NTV