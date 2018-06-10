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Bahçeli sert çıktı: Hiç biri sağ kalmaz

Bahçeli sert çıktı: Hiç biri sağ kalmaz.11503
  • Giriş : 10.06.2018 / 17:23:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, olası darbe girişimi hakkında konuştu.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz kanlı darbe girişimine değindi ve yeniden gerçekleşecek bir kalkışmada tek bir hainin bile sağ kalmayacağını söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İzmir'deki istişare toplantısında "Türkiye yeni bir işgal girişime maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız" ifadelerini kullandı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin İzmir'deki toplantısında yaptığı konuşmada, İçişleri Bakanı Soylu'nun 'Yeni bir darbe planları var' sözlerini değerlendirdi. Bahçeli, "Türkiye yeni bir işgal girişime maruz kalırsa bu defa hiç bir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız" ifadesini kullandı.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları şöyle;

"İttifak iradenin mahsülüdür. İrade ise Türk milletidir. Millet haysiyetimizi kimseye çiğnetmeyeceğiz. Bundan dolayı 24 Haziran'da bunun için sandıklara gideceğiz. Türkiye kuşatma altındadır. Bu maksatla terör örgütleri kışkırtılmaktadır. PKK/PYD/YPG küresel emperyalizm tarafından kullanılmaktadır. FETÖ ile PKK arasında hiçbir fark yoktur. Bir olmazsak, dayanışma içinde mücadele etmezsek hep üzerimize gelecekler.

İzmir'den açık açık söylüyorum. Eğer Türkiye yeni bir işgal girişimine maruz kalırsa bu defa hiçbir suçlu ve hain sağ kalmayacaktır. Vatanımıza göz koyanların gözünü oyarız. Alayını cehennemin dibine kovalarız. Burunlarından fitil fitil getiririz."

TRT

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