Bahçeli: Sizin ittifakınızın adı 'cümbüş' olsun
AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi arasında oluşturulan Cumhur İttifakı hakkında açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP'ye de bir ittifak ismi önerdi.
MHP lideri Devlet Bahçeli, Hocalı katliamı ve Hollanda parlamentosunun 1915 kararına değindiği grup konuşmasında, CHP'ye, "Biz cumhur dedik, buyurun siz de ittifak kurun ve adına cümbüş deyin" sözleriyle yüklendi.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin Meclis grubunda milletvekillerine sesleniyor.
Sözlerine, "Zulmün olduğu yerde insanlıktan iz ve eser yoktur.. Biliyor ve inanıyoruz ki, kalpleri taş kesilmiş zalimler tarihin yüz karalarıdır... Öyle bir inanancımız vardır ki, bin zulüme uğrasak da bir zulüm yapmayı günah ve kötülük sayarız. Milli ahlakımız bunu gerektirmektedir." şeklinde başlayan Bahçeli, 26 Şubat 1992'de Hocalı katliamını hatırlattı ve şunları söyledi:
"İnsanlığın göz önünde soyırım suçu işlenmiştir. Tüm gerçekler ortadadır. Soykırım suçu ve suçlularını yargılayacak uluslararası mahkemeler bellidir. Ermeni katiller arkalarına aldıkları Rus askerleriyle birlikte soykırım suçunu kasten işlemişlerdir. Hocalı'nın kanı yerede kalmıştır ve soykırımcılar hesap vermemiştir. Küresel adalet bir kez daha boşluğa düşmüştür.
Hocalı soykırımında parmağı olan alçaklar Ermenistan siyaset ve devlet hayatında çok önemli yerlere yükselmişlerdir. Hocalı'da Türkün kanına giren caniler Ermenistan'da ödüllendirilmişlerdir. Ermenistan Devlet Başkanı Sarkisyan da bunlardan bir tanesidir"
HOLLANDA'YA TEPKİ
Hollanda parlamentosunun 1915 olaylarıyla ilgili soykırım kararı almasına değinen Bahçeli, "Hollanda'nın Türkiye karşıtı tavrı gaflet değilse cehalettir. Hollanda parlamentosu, Türkiye'den önce kendi geçmişini oylamalı ve sorgulamalıdır. Alınan karar bizce hükümsüzdür. Hollanda soykırım arıyorsa Hocalı'ya baksın" diye konuştu.
CUMHUR İTTİFAKI
Türkiye'nin 16 Nisan halk oylamasıyla birlikte yeni bir yönetim sistemine kavuştuğunu söyleyen Bahçeli, "16 Nisan bir milat olmuştur. Siyasi partilerin uzlaşmaktan, ahlaki bir ittifak kurmaktan başka seçeneği kalmamıştır. Türkiye'nin tehditlerle boğuştuğu bir dönemde siyasetin kavgaya tutuşmasını kabul edemeyiz. Mevzubahis vatandır, cepheleşmeye ve ters düşmeye gerek yoktur. Bu kapsamda çalışmaları tamamlayan Milli Mutabakat Komisyonu 26 maddelik kanun teklifini Meclis'e sunmuştur...
'Cumhur ittifakı' milletin ta kendisidir... Varsın başkaları ihanet ittifakıyla avunsun, , varsın başkaları FETÖ ittifakından medet umsun, varsın başkaları PKK-PYD ittifakına umut bağlasın. Biz cumhur ve cumhuriyet diyeceğiz, hepsini şaşkına çevireceğiz.
Bunlara kalsa PYD terör örgütü değildir. Bunlara kalsa 15 Temmuz değil 20 Temmuz darbe günüdür. Biz ittifak dedikçe CHP kabuslar görmeye başlamıştır... CHP çuvallamış, duvara toslamıştır. Bunlar kaçak güreşmeye devam ettikçe biz er meydanını göstereceğiz. Biz milli uzlaşma diyoruz, bunlar ahlaksız tekkif diyorlar.
Cumhur ittifakı 2019'da tarih yazacak, çerini çöpünü önüne katıp sandığı bunlara dar edecektir. İttifak diyoruz, CHP ve yedekleri koalisyon uydurmasıyla önümüze geçmeye, ayağımıza çelme takmaya çalışıyorlar. İttifak ile kolalisyonun farkını bilmeyenlere ne yapsın boştur.
"CÜMBÜŞ VE CURCUNA İTTİFAKI"
PKK'nın siyasi uzantılarına ilave olarak FETÖ'cü hainlerle aynı safa dizilenler, ahlaksızlığın dibini boyladıklarını göremiyorlar. İttifaksa buyurun siz de yapın. Biz cumhur dedik, siz de cümbüş deyin. Curcuna itifakında karar kılın, engeliniz yok, elinizi tutan yok.
CHP'nin umutları tükenmiştir çünkü bezgindir, bedbahttır. Karın ağrılarının sebebi budur. CHP'nin HDP'nin, bu dönemin 21 Şubatçısı İP'in durumu içler acısıdır. Cumhur itifakını lekelemeye çalışanların arzuladıkları iitifak bellidir. Bunun adı da cunta, curcuna, cüruf ve çürük ittifakıdır.
Cumhur ittifakının kazanana Türkiye, karlı çıkanı Türk milletidir... Hedef 2023'ün lider ülkesine kavuşmak, ülkemize yönelik tehditleri sonsuza kadar bertaraf etmektedir."
"ZAFERE YAKLAŞILMIŞTIR"
Devlet Bahçeli, konuşmasına Afrin harekatıyla devam etti:
"Zeytin Dalı Harekatı'nın 39. gününe girildi. Artık zafere yaklaşılmış, Ay-yıldızlı al bayrağımızın Afrin'e dikilme zamanı gelmiştir. Zafere olan inancımız tamdır. Milliyetçi Hareket Partisi, tavizsiz şekilde Mehmetlerimizin yanında durmayı sürdürecektir... Seferse varız, zaferse sonunda mutlaka ulaşılacaktır... Kahramanlara güvenimiz eksiksizdir. Harekatın 40. gününde Afrin'e yıldırımlar gibi inelim, teröristleri kazdıkları çukurlara gömelim, Cenabı Allah her bir kahramanımızın yar ve yardımcısı olsun. Dualarımız onlarla..."
NTV
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