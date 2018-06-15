Bahçeli'den 'Suruç' çağrısı!
İşte konuşmasından satır başları:
24 Haziran inşallah bir bayram sevinci yaratacak inşallah. Bu bakımdan herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Olay her yönüyle üzücü. Bu saldırı birçok yönüyle incelenmeli. Bu tür olaylara karşı sağduyulu olarak yaklaşılmalı. AK Parti Milletvekiline ve ailesine başsağlığı diliyorum. Her yönüyle üzücü. Sağ duyuyu elden bırakmamak soğuk kanlı davranmak gerekir.Terörle çok keskin bir mücadele var. Suriye'de var Irak'ta var.
"35 KİŞİYE AF ÇIKARACAK GÜCÜMÜZ YOK"
35 kişiyle af çıkaracak gücümüz yok. Ama seçim beyannamemizde var. Selahattin Demirtaş'tan başka HDP'de aday mı yoktu? Başka aday neden çıkarmadılar? Siyasi partilere söylüyorum, adaylara söylüyorum Türkiye'de demokrasiyi Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını ölçü tutmamaları gerekiyor.
ADİL ÖKSÜZ AÇIKLAMASI
(Adil Öksüz'ün eşi) Başından beri FETÖ'yü destekleyenler tamamen deşifre olmuş durumdalar. Lüks arabalarda, lüks villalarda nasıl yaşadıklarına şahit olduk.
DİĞER HABERLER
İnce, bayram namazını köyünde kıldı
CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, bayram namazını köyündeki camide kıldı.
Yıldırım: OHAL'in uzatılacağını düşünmüyorum
Başbakan Yıldırım, "OHAL Temmuz'un 17'si veya 18'i bitmiş oluyor, tekrar uzatılmayacağını düşünüyoru
Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Enis Berberoğlu'nu ziyaret etti.
Akşener: Kısaltılmış askerlik projemiz var
İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı.
Erdoğan'dan 'kıraathane' açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıraathanelerle ilgili açıklamalarda bulundu.