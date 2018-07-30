Facebook Twitter Rss

Bahçeli sosyal medyayı salladı

Bahçeli sosyal medyayı salladı.19706
  • Giriş : 30.07.2018 / 17:33:00

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medyayı salladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarında klasik otomobiliyle gezdiği görüntüler sosyal medyayı salladı.

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin klasik aracıyla yaptığı Ankara turu sosyal medyayı salladı. MHP'nin resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde Bahçeli şehir turunu MHP Genel Merkezi önünde tamamlıyor.

Klasik otomobillere tutkusuyla bilinen MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Ankara sokaklarını klasik bir araçla gezdiği görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin kendi sürdüğü klasik otomobille Ankara sokaklarını gezdiği görüntüler kısa sürede sosyal medyada en çok izlenenler arasına girdi.

KLASİK ARAÇ TUTKUSU

Son olarak garajına 73 model bir Mercedes daha ekleyen Bahçeli, koleksiyonundaki araç sayısını 11'e çıkarmıştı.
Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Merkezi'nde gazetecilerle buluşmasında günlük yaşamına ilişkin bazı detaylar paylaşan Bahçeli, yeni aldığı 73 model Mercedes'i, "O tür arabalar İstanbul'da oluyor. Kırmızı, sarı arasında bir renk. Kibar duruşu olan bir araba" sözleriyle tarif etmişti.

TRT

Eto'o kilo verirse transfer edecekler!

Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz için açıklama

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Erdoğan'dan Oktar'a: Ahlaksız adam!

Erdoğan'dan Oktar'a: Ahlaksız adam!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Oktar ile ilgili ilk kez açıklama yaptı.

Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz için açıklama

Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz için açıklama

Eski Başbakan Mesut Yılmaz'dan ABD'li papaz için açıklama geldi.

 

CHP'li Milletvekili beyin kanaması geçirdi

CHP'li Milletvekili beyin kanaması geçirdi

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan beyin kanaması geçirdi.

İnce: Koltuk derdinde değilim

İnce: Koltuk derdinde değilim

CHP'li Muharrem İnce, kurultay tartışmaları hakkında konuştu.

 

Erdoğan: Geri adım atmayız

Erdoğan: Geri adım atmayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'ye yaptırımlar konusunda yanıt verdi.

CHP'de imzalar için sona gelindi

CHP'de imzalar için sona gelindi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde imzalar için sona gelindiği bildirildi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu!

ABD'nin bilindik isimlerinden Annise Parker, Haber Aktüel'e konuştu.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya