Facebook Twitter Rss

Bahçeli, Tuba Büyüküstün'ü beğeniyor

Bahçeli, Tuba Büyüküstün'ü beğeniyor.13960
  • Giriş : 11.02.2017 / 17:21:00
  • Güncelleme : 11.02.2017 / 17:21:42

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, en beğendiği oyuncuyu açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Dizilere olan merakı bilinen Bahçeli çarpıcı bir açıklamada bulundu. Son dönem gündemi referandum ile dolu olan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, gazetecilerin 'En sevdiğiniz oyuncu kim?' soruna 'Tuba Büyüküstün' yanıtını verdi.

Anayasa değişikliği paketine 'evet' oyu veren, referandumda da yine 'evet' diyeceğini açıklayan MHP Lideri Devlet Bahçeli, hiç kuşkusuz ki son dönemlerde adından en fazla söz ettiren siyasi liderlerden biri oldu.

Özel yaşamı hakkında çok az şey bilinen Bahçeli, Hürriyet gazetesine verdiği röportajda çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Televizyon dizilerini yakından takip ettiğini belirten Bahçeli, "En beğendiğiniz oyuncu kim?" sorusuna "Tuba Büyüküstün yanıtını verdi.

İşte Bahçeli ile yapılan röportajın ilgili kısım;

"(Sabaha kadar kendi kendimle konuşuyorum dediniz ya... Canınız sıkıldığında ne yapıyorsunuz?) Kendi kendime tartışıyorum. TV'ler ona cevap veriyor, çok güzel dizi filmler var.

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ı izliyorum. 'İçeride' revaçta ama o dizide çok şiddet var. Aynı saatlere denk geliyor bazıları. Cesur ve Güzel'i de takip ediyorum. Perşembe günü olduğu için.

(Dizilerde oyunculuğunu beğendiğiniz biri var mı?) Valla Cesur ve Güzel'deki hanımefendi. Tuba Büyüküstün. Evet, o. İyi bir oyuncuya benziyor. Eşkıya Hükümdar Olmaz'da oradaki dört beş tane oyuncu var, başrol oynayanlar.

(TRT'de Abdülhamid ile ilgili dizi yayınlanacakmış) Torunu Sultan Hanım oynamasın da... (Gülüyor)

FETÖ davasında Fehmi Koru dinlenecek

Akşener'in toplantısında kriz!

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Başbakan'dan referandum açıklaması!

Başbakan'dan referandum açıklaması!

Başbakan Binali Yıldırım, 16 Nisan'da gerçekleştirilecek referandum hakkında konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan'ı unutmadı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Özgecan'ı unutmadı

Ölümünün üzerinden 2 yıl geçen Özgecan, devlet büyükleri tarafından anıldı.

 

Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM Genel Sekreterini kabul etti.

Başbakan, CIA Başkanı ile görüştü

Başbakan, CIA Başkanı ile görüştü

Başbakan Binali Yıldırım, Çankaya Köşkü'nde kritik bir görüşme gerçekleştirdi.

 

Hükümetten Rus uçağı açıklaması

Hükümetten Rus uçağı açıklaması

Numan Kurtulmuş, dün akşam yaşanan olaya ilişkin açıklama yaptı.

Başbakan, CIA Direktörü ile görüştü!

Başbakan, CIA Direktörü ile görüştü!

Başbakan Binali Yıldırım, CIA Direktörü Pompeo ile görüştü.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya