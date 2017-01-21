Bahçeli, Tuğrul Türkeş ile ne konuştu?
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan Anayasa Değişikliği teklifi ile ilgili oylamada MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile AK Partili Tuğrul Türkeş'in uzun uzun konuşması merak konusu oldu.
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Anayasa Değişikliği teklifinin referandum aralığında kabul edilerek yasalaşmasına ilişkin, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." dedi.
Bahçeli, Mecliste anayasa teklifi görüşmeleri süresince çalışmaları takip etti. Teklifin tümü üzerindeki oyunu kullandıktan sonra çıkışta gazetecilerin sorusunu yanıtlayan Bahçeli, "Milletimiz için hayırlı uğurlu olsun. İnşallah Türk milleti, yapacağı kendi değerlendirmesiyle de yine milletimize bir fayda sağlayacaktır." diye konuştu.
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