Bahçeli, Twitter'dan ateş püskürdü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un YPG ile ilgili açıklamasına sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yapan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, arabuluculuk teklifine ateş püskürdü.
Bahçeli şu ifadeleri kullandı:
"Fransa’nın PKK/PYD/YPG ile Türkiye arasında arabuluculuğa heves etmesi şuursuzluk olduğu kadar terör örgütleriyle egemen ve meşru bir devleti eşitlemeye cüret eden bir aymazlık ve ahlaki zayıflıktır. Böylesi bir çarpıklığa Türk milletinin göz yumacağını düşünmek abestir, gafilliktir. Teröristlerin Avrupa başkentlerinde ağırlanması, saraylarda misafir edilmesi hem ayıplı bir davranış hem de aşağılık ilişki ağlarını deşifre eden korkunç bir ilkellik ve iradesizlik halidir. Bu çirkinliğin hazmı ve kabulü imkansızdır, ihtimal dışıdır."
TÜRKİYE
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