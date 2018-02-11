Bahçeli: Vatan olmadan siyaset yapılmaz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz darbe girişimine değindi. Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin yeşerip billurlaşması ve beka endişesinin vücut bulmuş hali olduğunu belirtti.
Antalya’nın Manavgat ilçesindeki bir otelde düzenlenen “MHP İl ve İlçe Başkanları Toplantısı”nda konuşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminden kısa bir süre sonra, 7 Ağustos 2016’da Yenikapı’da bir ruh doğduğuna değindi. Bahçeli, Türkiye için yeni bir kapı açıldığını, bu ruha ortak olduklarını, bu kapıdan içeri girdiklerini bildirdi. “Başka türlüsünü yapmamız da kendimizi, ülkülerimizi, var oluş gayemizi inkar olurdu. Adalet ve Kalkınma Partisi ile oturup konuştuk. Yeni bir hükümet sistemi üstünde uzlaşmaya vardık. Çünkü bekamız anormal tehditler altındaydı. Bir olmalıydık, beraber hareket etmeliydik” diyen Bahçeli, değilse saldırıların artacağını, tehlikelerin yoğunlaşacağını ifade etti. Vatan olmadan siyaset yapılamayacağını aktaran Bahçeli, şunları kaydetti: Devlet gittikten, millet bölündükten sonra iktidarın ne anlamı kalacaktır? Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi’nin yeşerip billurlaşması bu kavrayış ve beka endişesi çemberinde vücut bulmuştur. MHP, yeni hükümet etme sisteminin içinde başından sonuna kadar vardır ve paydaşıdır. Baraj sorunu yaşadığımızı söyleyenler, acaba barajın yüzde 50 artı 1’e çıktığını ne zaman idrak edecekler? ‘MHP’nin baraj derdi yok’ diyorum, kalın ve kabuk bağlamış kafaları almıyor. ‘MHP güçleniyor, milletin takdir ve teveccühü gittikçe yükseliyor’ diyorum, üç maymunu oynuyorlar, akbaba gibi, kuzgun gibi akıllarınca leş arıyorlar. ‘Kıskananlar çatlasın, çekemeyenler patlasın’ diyorum, çatlaya çatlaya, patlaya patlaya dağıldıklarını, un ufak olduklarını görmüyor, göremiyorlar.
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