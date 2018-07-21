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Bahçeli: Yaylalar Türküsünü öğrenemeyecekler

Bahçeli: Yaylalar Türküsünü öğrenemeyecekler.15723
  • Giriş : 21.07.2018 / 00:33:00

Bedelli askerlik ile ilgili MHP lideri Bahçeli'den açıklama geldi.

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Sepet Beşik

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı mesajında AK Parti hükümeti tarafından ayrıntıları açıklanan bedelliye değindi.

Bahçeli, 'Bedelli askerliğin çıkmasını olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum. Ancak 28 günlük teorik eğitim de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse “yaylalar yaylalar” türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir' dedi.

Bahçeli, Twitter hesabından gündeme ilişkin değerlendirmelerde  bulundu.

"Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir"

Bedelli askerlik düzenlemesine de değinen Bahçeli, bedelli askerlik  süresinin 28 gün olarak belirlendiğini hatırlattı.

Askeri ihtiyaçların gözetilip, dikkate alındığını, meşru herhangi bir  sebeple askerliğini yapamayan insanların yığılmasının söz konusu olacağını ifade  eden Bahçeli, açıklamasını şöyle sürdürdü:


"Buraya kadar diyeceğim bir şey yoktur. Bedelli askerliğin çıkmasını  olumlu görüyor, gereğinin yapılmasını arzu ediyorum ancak 28 günlük teorik eğitim  de nedir? Bedelliden istifade edecek kardeşlerimiz 28 günde deyim yerindeyse  'yaylalar yaylalar' türküsünü bile öğrenemeyeceklerdir. Bedelli olacaksa 28 güne  ne gerek vardır? Bu kadar zahmete lüzum olacak mıdır?"

Askerliğin teorik eğitiminin doğru bir değerlendirme olmadığını da  aktaran Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

"Asker silahla, ağıt siyahla anılır. Madem bedelli askerlikle ilgili  düzenleme yapılacak, o zaman bunca kafa karışıklığı ve karmaşaya niye ihtiyaç  duyulur? Adı üstünde bedelse verilir, sonuçta ilgililer terhis edilir. Bedelli  askerlik tartışmalarını uzatarak canıyla bedel ödeyen kahramanlarımızın ruhlarını  ve fedakarlık numunesi evlatlarımızın duygularını incitmemek asıldır, esastır,  şarttır, elzemdir, temennimdir."

"Kıbrıs Türk'tür, Türk kalacaktır"

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44. yıl dönümü vesilesiyle yaptığı  açıklamada Bahçeli, Kıbrıs'ın bir adadan daha ötesi, Türk vatanı olduğuna işaret  etti.

Kıbrıs'ın milli dava olduğunu vurgulayan Bahçeli, "Kıbrıs, 'Çözüm oldu  olmadı', 'Anlaşma sağlandı sağlanmadı' karmaşasına havale edilemeyecek büyük bir  değerdir, nitekim tarih ve hatıralarımızın kalp atışıdır. Hülasa Kıbrıs Türk'tür,  Türk kalacaktır. Bu gerçek değişmeyecek, değiştirmeye yeltenenler ademe mahkum  olacaklar, hayat boyu mahcubiyet yaşayacaklardır." değerlendirmesinde bulundu.

Milli karakterin, milli kadere yön çizdiğini, milli tarihin ise milli  istikbale yol verdiğini, istiklal onurunun bu yön ve bu yoldan yükseldiğini  vurgulayan Bahçeli, bu onurdan mahrum düşüldüğünde tutunacak bir dal ve sığınacak  bir limanın kalmayacağını vurguladı.

Paylaşımında, "Kıbrıs, Akdeniz'deki milli mukavemetimiz, şehit  emanetimizdir." ifadesine yer veren Bahçeli, Kıbrıs'ta yıllarca kalıcı ve adil  barış ortamının arandığını hatırlattı.

Bu konuda seri ve sürekli görüşme turları atıldığını, uluslararası  düzeyde müzakere kapılarının arandığını anımsatan Bahçeli, sorun tespiti yapılıp  çözüm ümitleri aşılandığını ancak bir arpa boyu mesafe alınamadığını belirtti.

Art niyetli adımlarla mesafe alınmasının da zor olduğuna dikkati çeken  Bahçeli, şöyle devam etti:

"Gömleğin ilk düğmesi hep yanlış iliklendi. Müspet ve yapıcı  diyaloglar yerine, maksatlı ve marazi diplomasi öne çıktı. Devasa bir milletten  taviz istendi, hatta tarihi haklarından vazgeçmesi beklendi. Çözüm dayatmaları  devamlı ön yargıya hapsedildi, ödün verme üzerine bina edildi. Kıbrıs'ın ruhuna  nüfuz eden, duruşuna hakim olan, damarlarına kadar işleyen Türk varlığından  rahatsız olan karanlık çevreler engel üstüne engel çıkardılar. Vicdanlarına  diktikleri bariyerlerle zihniyetlerine düşürdükleri lekelerle çözümsüzlüğün  failleri, çarpıklığın fanileri oldular. Aslında dedikleri şuydu, çözümden  anladıkları da şu şekildeydi, 'Kıbrıs'ı terk edin, milli ve tarihi haklarınızı  çiğneyin, Türklüğün Akdeniz'de boğulmasına sessiz ve seyirci kalın.' Bu Rum  komplosuydu. Bu Enosis kumpasıydı. Tutar mı, asla. Olur mu, kesinlikle hayır…"

Türk'süz bir Kıbrıs'ın, "kalpsiz bir beden" gibi olduğunu ifade eden  Bahçeli, "Türk'süz Akdeniz feci kuraklıktan sonra kuruyan göl veya nehre benzer.  Anlayacağınız, abes olduğu kadar akıl dışılıktır, tarih dışılıktır, tek kelimeyle  hezeyan ve hüsran derinliğidir. Kıbrıs'ın Türklüğünü herkes inkar etse tarih  etmez, herkes ihmal etse maşeri vicdan etmez, dahası affetmez. Türk milleti  namertliği hazmetmez. İki kesimli, adaletin ve eşitliğin paydasında buluşmuş iki  toplumlu bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti'ne ulaşılırsa ne ala, aksi halde kendi göbek  bağımızı kesecek gücümüz, kendi ayaklarımız üzerinde duracak takat ve öz  güvenimiz hamdolsun vardır, yeri geldiğinde bu gösterilecektir."  değerlendirmesini yaptı.

20 Temmuz 1974'te, zulüm ve eziyetler arşa yükseldiğinde, "Ayşe de  tatile çıktı" diyen Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin isabetli ve iradeli bir  şekilde, milli namusa musallat olan Rum emellerine haddini bildirdiğini, gerekli  ve gecikmiş dersini verdiğini ve bununla övündüklerini aktardı.

Bahçeli, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 44'üncü yıl dönümünde sahnelenen  milli kahramanlığı saygıyla andığını belirterek, bu harekatın öncesi ve  sonrasında şehit düşenlere rahmet diledi.

KKTC’nin 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı tebrik eden Bahçeli,  açıklamasında "Bilinsin ki Kıbrıs'tan taviz verirsek Anadolu'yu ateşe atarız,  Kıbrıs'tan çekilirsek Ankara’da çürümeye başlarız. Böylesi bir zillete hiç kimse  tamam demeyecek, tamah etmeyecektir." ifadesine yer verdi.

"Yahudi ulus devlet yasası şiddetli provokasyondur"

Bahçeli, Yahudi ulus devlet yasası hakkında da görüşlerini bildirerek,  "İsrail parlamentosunda dün kabul edilen Yahudi Ulus Devleti Yasası şiddetli  provokasyondur, açık ve kategorik bir tahriktir. Kudüs'ün başkent olarak  tanınmasından sonra yeni bir meydan okuma bölgesel dinamikleri alt üst edecektir.  Buna da kimsenin hakkı yoktur. İsrail'in ırkçı girişimi ve Filistinli  kardeşlerimizi yok sayan bu yasal düzenlemesini kınıyor, adım adım felakete doğru  kaydığını ikazla ifade ve ilan ediyorum." paylaşımında bulundu.

Bu terazinin bu sıkleti çekmeyeceğini, "Evanjelist ve kabala  tertibi"nin asla dikiş tutmayacağını vurgulayan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Filistin topraklarını işgale kalkışan, İslam'ın manevi ve tarihi  mirasına sataşan ve ağır saldırı düzenleyen siyonist bozgunculuk mutlaka  kaybedecektir. İsrail sadece ateşle değil bizzat bölgesel ve küresel dengeyle  oynamakta, bunda da ısrar etmektedir ancak rüzgar eken fırtına biçerek eninde  sonunda layığını bulacak, maneviyatın ve muazzam tarihi hakikatin hisarlarına  çarpacaktır."

TRT

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