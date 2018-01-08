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Bahçeli'ye AK Parti'den yanıt geldi!

Bahçeli'ye AK Parti'den yanıt geldi!.16028
  • Giriş : 08.01.2018 / 17:03:00

MHP lideri Devlet Bahçeli'ye AK Parti hükümetinden yanıt geldi.

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Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2019 seçimleri ile ilgili yaptığı açıklamasında MHP'nin cumhurbaşkanı adayı çıkarmayacağını ve Erdoğan'ı destekleyeceği kararına AK Parti'den cevap geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan "Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır. Açıklamasını saygı ve takdirle karşılıyoruz" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin sözlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.  Bahçeli'nin önerisinin partinin yetkili organlarında değerlendirileceğini anlatan Turan  şunları söyledi: "Sayın MHP Genel Başkanı'nın açıklamasını saygı ile karşılıyoruz. Ortada net bir tablo var. 16 Nisan'dan sonra halk oylamasında fark azdı, çoktu tartışması geride kaldı. Bir oyla bile olsa artık geri dönüş yok. Uyum yasaları AK Parti'nin görevi değil sadece. İstiyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin. Bu sadece MHP ve AK Parti'nin görevi de değil.  16 Nisan'dan sonraki görevimizi biz biliyoruz sayın Bahçeli'nin de bu konudaki açıklamasını takdirle karşılıyoruz. Biz başından beri ittifakın ülkenin siyasal tarihinde fiilen uygulandığını biliyoruz ama bunun resmi bir karşılığı olmamış. Diyoruz ki tüm partiler bir araya gelsin ittifakın aleni halini ete kemiğe büründürelim. Sayın Bahçeli adım atmıştır, AK Parti yetkili organları da bir karar alacaktır."

CHP'li Özgür Özel'in açıklamalarını da eleştiren Turan, "HDP ile CHP bir araya gelince ne güzel bir ittifak diyeceksiniz ama MHP ile AK Parti bir araya geldiğinde kötü diyeceksiniz. Bu doğru bir yaklaşım değil"dedi.

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