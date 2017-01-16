Bahçeli'ye kimliğini Başbakan verdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Anayasa Değişikliği teklifinin 17'inci maddesinin oylamasının ardından buluşan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Başbakan Binali Yıldırım sohbet etti. Başbakan sohbet sırasında Bahçeli'ye dijital kimliğini de verdi.
Bu arada TBMM lokantasında, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu seçim bölgesi Afyonkarahisar'ın yöresel yemeklerini ikram etti.
Başbakan Yıldırım, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, AK Parti Genel Başkan yardımcıları Hayati Yazıcı, Cevdet Yılmaz, AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş ve çok sayıda AK Parti milletvekilleriyle beraber yemek yedi.
Yemeğin ardından Yıldırım, iktidar kulisine geçerek, AK Parti milletvekilleriyle sohbet etti.
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