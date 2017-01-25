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Bahçeli'yi eleştiren isim partiden ihraç edildi

Bahçeli'yi eleştiren isim partiden ihraç edildi.13960
  • Giriş : 25.01.2017 / 17:48:00

Devlet Bahçeli'yi eleştiren Hayri Solak, partiden ihraç edildi.

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MHP'den kriz çıktı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye sosyal medya hesabından sert sözler sarfeden Hayri Solak'ın Disiplin Kuruluna sevk edildiği ve yapılan toplantı sonrası partiden ihraç edildiği öğrenildi.

Yaşanan bu durumun ardından Büyükşehir Belediye Meclisi'nde üyeliği düşen Solak'ın, bundan sonra Kocasinan Belediye Meclisi'nde bağımsız üye olarak görev yapacağı belirtildi.

Solak'ın yerine ise Büyükşehir Belediye Meclisi'nde boşalan MHP'nin üyeliğine Kocasinan Belediye Meclisi üyelerinden Kazım Yücel'in getirildiği belirtildi.

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