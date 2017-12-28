Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama
İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 11'inin tutuklandığı ortaya çıktı.
TRT
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