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Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama

Bahçelievler soruşturmasında 11 tutuklama.14171
  • Giriş : 28.12.2017 / 12:33:00

İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında 11 kişi tutuklandı.

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Sepet Beşik

İstanbul Bahçelievler'de patlayıcı yüklü minibüs soruşturmasında önemli gelişmeler yaşandı. Olayla ilgili gözaltına alınan 20 kişiden 11'inin tutuklandığı ortaya çıktı.

TRT

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