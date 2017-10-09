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Bakan: 2. bir gözaltı kararı yok!

Bakan: 2. bir gözaltı kararı yok!.19967
  • Giriş : 09.10.2017 / 13:22:00
  • Güncelleme : 09.10.2017 / 13:21:47

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, gözaltı iddiaları hakkında konuştu.

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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin konuştu ve ABD'nin İstanbul'daki konsoloslığunda yeni bir gözaltının olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin soruya, "Bizim bilgimiz dahilinde olan 2. bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" yanıtını verdi.

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