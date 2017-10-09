Bakan: 2. bir gözaltı kararı yok!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Amerika Birleşik Devletleri ile Türkiye arasında yaşanan krize ilişkin konuştu ve ABD'nin İstanbul'daki konsoloslığunda yeni bir gözaltının olmadığını belirtti.
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, A Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, ABD'nin İstanbul'daki konsolosluğunda yeni bir gözaltı kararı iddiasına ilişkin soruya, "Bizim bilgimiz dahilinde olan 2. bir tutuklama ya da gözaltı kararı bulunmuyor" yanıtını verdi.
TRT
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