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Bakan: 20 yıl olan cezayı 40 yıla çıkaracağız

Bakan: 20 yıl olan cezayı 40 yıla çıkaracağız.15051
  • Giriş : 10.04.2018 / 15:55:00

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni düzenlemeler hakkında bilgi verdi.

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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni düzenlemelerle ilgili yaptığı açıklamasında boşanma sonrası anne ve babanın çocuğu görmesi için harç ödemesine dair düzenlemeden vazgeçilmesi gibi yeni tasarılar getireceklerini belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını  yanıtladı.

Boşanmalar sonrası çocukların mağduriyetlerinin giderilmesine ilişkin düzenlemeler yaptıklarını belirten Gül, çocukların bir mal gibi nitelendirilmemesi gerektiğini vurguladı.

Çocukların kutsal bir değer olduğunu, icraya konu edilmemesi gerektiğine işaret eden Bakan Gül, "Anne ya da baba çocuğu görürken bir harç ödüyor, sanki bir malı teslim alıyor. Adalet Bakanlığı olarak bu yaklaşımdan vazgeçilmesine yönelik bir düzenleme getirdik. Bu konuyu Bakanlar Kurulunda da değerlendirdik. Çocuğun gerçekten insani ve onuruna uygun şekilde teslim  edilmesine ilişkin bir çalışma yapacağız." diye konuştu.

Çocuğu teslim etmeyen, kötüye kullanan kişiler olduğunu ya da kadına yönelik şiddeti tetikleyen bazı hususlar olduğunu anlatan Gül, sözlerini şöyle  sürdürdü:

"Gayri insani bir durumdu. Bunları düzeltecek bir çalışma yaptık. İcra  ile değil, başka alternatif yollardan, harç ödemeden kendi çocuğunu görebilecek  şekilde bir düzenleme için çalıştık. Çocuğunu göstermeyenlere ilişkin velayetin  değiştirilmesi, geçici olarak hapsen tazyik, nafakanın geçici olarak iptali gibi  gibi bir takım düzenlemeler getiriyoruz. Bunu mahkeme değerlendirecek. Bunlara  yönelik çalışmamız olgunlaşınca imzaya açacağız. Yoğun bir şekilde çalıştığımız  bir konu. Genel olarak da Bakanlar Kurulumuzca da kabul gören bir konu. En kısa  zamanda son halini tamamlamış oluruz."

Abdulhamit Gül, çocukların cinsel istismarı suçlarına ilişkin Türk  Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı'nda  mağdur haklarına ilişkin de düzenlemeler yaptıklarını anımsattı.

Mağdurun korunmasına, devletin suçtan zarar görenlerin yanında  olduğunu göstermeye yönelik düzenlemeler olduğunu kaydeden Gül, "Saldırgan sanık  cezaevinden çıkarken, mağdura haber verilmesi, mağdurun kendi yerleşim yeri,  okulunu değiştirmesine yönelik bir takım iyileştirmeler var. Çünkü istismara  uğramış, o okulda artık eğitim görmek istemiyor, buna yönelik bir takım  düzenlemeler. İstismar edenlerin çocuklara yakın yerlerde çalışmamasına yönelik  düzenlemeler de getirdik. Her şeyin başı eğitim. Bunların hepsini bir bütün  olarak değerlendirmek lazım." diye konuştu.

Çok insani bir düzenlemeyi tartıştıklarını, ihtiyaçları karşılayacak  bir tasarı hazırlandığını belirten Gül, çalışmanın ana kapsamını çocuklara  yönelik cinsel istismarın oluşturduğunu aktardı.

Adalet Bakanı Gül, ilk defa cinsel istismara uğrayan çocuklarla ilgili  müebbet hapis, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası getirildiğini ifade ederek,  "18 yıl olan cezayı 30 yıla çıkartıyoruz. 20 yıl olan ceza da 40 yıla çıkıyor. Bu  gerçekten çok ağır ceza. Eleştirileri de dinleyeceğiz. Umuyorum caydırıcılığı  itibarıyla hiçbir çocuğumuzun başına gelmeyecek bu istismarları önleyici,  çocuklarımızı koruyan, kollayan bir düzenleme olur. Meclisimizin takdirine  sunduk." değerlendirmesini yaptı.

TRT

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