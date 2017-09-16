Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alınacağını, önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticisine 40 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.
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