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Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak

Bakan: 40 milyon TL ödeme yapılacak.16637
  • Giriş : 16.09.2017 / 12:08:00
  • Güncelleme : 16.09.2017 / 12:08:36

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Fakıbaba, önemli bilgiler paylaştı.

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Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, fındık üreticisinin elindeki tüm fındığı TMO olarak alınacağını, önümüzdeki hafta Salı günü de fındık üreticisine 40 milyon TL ödeme yapılacağını belirtti.

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