Bakan: 41'i TSK mensubu 157 şehidimiz var
Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamasında 41'i Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olmak üzere 157 şehidin olduğunu belirtti.
Canikli,"Maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır" dedi. Canikli, en az 2 bin 295 teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.
Canikli, Milli Savunma Üniversitesi Harp Enstitüleri Karargâh Subaylığı 1'inci Dönem Eğitimi Mezuniyet töreninde konuştu. Canikli, Afrin'deki terör örgütlerine yönelik düzenlenen Zeytin Dalı harekâtıyla ilgili bilgileri paylaştı. Canikli, "615 kilometrekare alanda 94 meskûn mahal ve 28 kritik noktanın hâkimiyeti sağlanmıştır. Harekât kapsamında maalesef 41 Türk Silahlı Kuvvetlerimizden, 116 ÖSO mensubu olmak üzere toplam 157 şehidimiz vardır. Bu vesileyle bütün şehitlerimize Rabbimden rahmet diliyorum. Harekâtın başladığı günden bu yana en az 2 bin 295 terörist bölgeden temizlenmiş ve etkisiz hale getirilmiştir" diye konuştu.
HÜRRİYET
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