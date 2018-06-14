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Bakan: 65 yaşında emeklilik yok

Bakan: 65 yaşında emeklilik yok.27599
  • Giriş : 14.06.2018 / 16:35:00
  • Güncelleme : 14.06.2018 / 16:41:19

Çalışma Bakanı Sarıeroğlu, emeklilik konusunda önemli bir açıklamada bulundu.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, emeklilik konusuna değindi ve 2002 yılı sonrası sigortalı olan kadınların 58 yaşında erkeklerin ise 60 yaşında emekli olduklarını söyledi.

65 yaşında emekiliğin 2036 yılında başlaması planlanıyor. Sarıeroğlu, "Şu anda Türkiye'de 65 yaşında emeklilik yok. Sahalarda deniyor ki emeklilik yaşı 65. Böyle bir uygulamaya henüz geçmiş değiliz" dedi.

Bakan Sarıeroğlu, "2002 yılı sonrasında sigortalı olanlar kadınlarda 58 yaşında, erkeklerde 60 yaşında emekli oluyorlar. 65 yaş uygulamasını 2036 sonrasında başlatıyoruz ve ilk emekliler de 2048 yılından itibaren olmaya başlayacak." açıklamasında bulundu.

TRT

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