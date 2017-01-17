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Bakan: 8 bin 891 personel açığa alındı!

Bakan: 8 bin 891 personel açığa alındı!.14064
  • Giriş : 17.01.2017 / 12:45:00

Bakan Akdağ, 15 Temmuz sonrası yapılan ihraçlarla ilgili bilgi verdi.

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Sağlık Bakanı Recep Akdağ, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'nun yazılı soru önergesine verdiği yanıtta Sağlık Bakanlığı'ndan 8 bin 891 personelin açığa alıdığını bin 924 personelin ise göreve iade edildiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığında, FETÖ/PDY ve benzeri terör örgütlerine veya MGK tarafından devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu belirlenerek, 28 Kasım 2016 tarihi itibarıyla açığa alınan personel sayısının 8 bin 891 olduğu bilgisini veren Akdağ, durumları incelenen bin 929 personelin görevlerine iade edildiğini kaydetti.

5 bin 541 personelin ise kamu görevinden çıkarıldığını vurgulayan Akdağ, "Kamu görevinden çıkarılanlardan yargı kararı ile görevine iade edilen personel bulunmamaktadır. Ayrıca kamu görevinden çıkarılanların yerine personel istihdamı yapılmamıştır." ifadesini kullandı.

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