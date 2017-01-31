Bakan: 94,867 kamu çalışanı ihraç edildi
15 Temmuz başarısız darbe girişimi sonrası gerçek yüzü ortaya çıkan örgüt üyelerinin sızdıkları kurumlardan temizlenmesi için başlatılan soruşturma hakkında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu ihraç edilen çalışanların sayısını bildirdi.
Müezzinoğlu, "FETÖ soruşturmasında tüm kamu kurumlarında 125.485 kamu çalışanı işlem gördü, 94.867'si ihraç edildi" dedi.
Müezzinoğlu, Yunanistan'ın darbeci askerleri iade etmeme kararına ilişkin, "Darbenin bedelini Yunan halkı ağır ödedi ve oradan çıkışı da demokrasi ile buldu ama neden Türkiye'deki darbecilere bu tavrı, kendi darbecilerine gösterdiği tavrı gösteremedi? Dikkat ederseniz son 5-6 yıldır Yunanistan'ın içinde bulunduğu siyasi krize, kendi iradesiyle bu kararı verebildiği kanaatinde değilim. Onun için de çok şaşırmadım" dedi.
Anayasa değişikliğine ilişkin kanunla ilgili de Müezzinoğlu, şunları söyledi:
"Bu milletin vicdanına, cumhurun vicdanına kendi başkanını seçme yetkisini veriyoruz. Dolayısıyla milli iradenin, cumhuriyet dönenimin bundan sonraki sürecinde daha çok temsil edileceği ve bu milletin kaderiyle birilerinin kapalı kapılar arkasında rahatça oynayamayacağı bir döneme geçiyoruz. Türkiye kazanacak, bu büyük millet kazanacak. Cumhurun önüne götürdüğünüz, cumhurun vicdanına verdiğiniz bir sistemle cumhuriyeti veya cumhuru korkutmak esasında akıl karı iş değil. Akılla izahı da yok. Neticede cumhura cumhuriyeti teslim ediyoruz. Cumhur da başkanını seçiyor. Bu kadar reel bir yapıya karşı çıkmayı milletten korkma, milletin değerlerinden korkma diye yorumluyorum."
Kredi derecelendirme kuruluşlarının kararlarını değerlendiren Bakan Müezzinoğlu, "Türkiye'nin ekonomisi bugün dinamikleri, ihracatı ve üretimiyle Yunanistan'ı 10'a değil 100'e katlar. Ama onun puanı düşmez hatta yükselir. Niye? Burada hesap ekonomik değil, siyasi." dedi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu, "(Ahilik Fonu) Bakanlar Kurulu'nda imzada, tamamlandı. Sayın Başbakanımızın (Binali Yıldırım) imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne geçecek. 7 Şubat'ta Meclis açıldığında, komisyonda görüşmelerimizi ilk hafta tamamlarız diye düşünüyoruz ve ikinci hafta da inşallah Şubat ayında, Esnaf Ahilik Sandığı'nın yasalaşmasını gerçekleştirmeyi hedefliyoruz." diye konuştu.
Emeklilere banka promosyonuna ilişkin Müezzinoğlu, şöyle konuştu:
"Mart ayı itibarıyla promosyonlar ödenmeye başlanacak. Bu hafta kamu bankaları ve özel bankalar da dahil protokolün imzalanmasıyla ilgili son rötuşları, dün son şeklini bankalara gönderdik. Kanaatim o ki yarın itibarıyla bitirmiş olacağız. Bin liranın altında emekli maaşı alanlara 300 lira, bin lira ile 2 bin lira arasında emekli maaşı alanlara 375 lira, 2 bin lira üzerinde emekli maaşı alanlara da 450 lirayı vermek bizim kamu bankalarıyla asgari taahhüdümüz. Ama diğerlerine de açıyoruz, rekabete açıyoruz. Farklı önerileri ve cazip promosyonları emeklimizin tercihlerine göre serbest bırakıyoruz."
BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI
Müezzinoğlu, borçların yeniden yapılandırılmasına ilişkin de, "Bizim de Maliye'nin de beklediğinin çok ötesinde bir müracaat oldu. Maliyenin müracaatları 80 milyarın üzerinde, bizde de 43 milyarın üzerinde bir yapılandırma gerçekleşti. Peşinatlarla birlikte ilk ay taksitlerinde biz yaklaşık 4.5 milyar lira tahsilatı yaptık." dedi.
TRT
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