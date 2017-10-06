Bakan, Aamir Khan ile görüştü!
Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, bakanlığın davetlisi olarak, yeni filmi 'Secret Superstar'ın tanıtımı amacıyla Türkiye'ye gelen Aamir Khan ile görüştü.
Bollywood Yıldızı Khan, Kültür ve Turizm Bakanı Kurtulmuş ile Ankara Palas’ta bir araya geldi. Kurtulmuş, Aamir Khan’ı misafir etmekten büyük bir memnuniyet duyduklarını belirterek, "Kendisine Kültür ve Turizm Bakanlığının davetini kabul ederek Türkiye’ye geldikleri için çok teşekkür ediyorum. Burada dünden itibaren çok güzel anılar yaşıyor. İnşallah yarın da tekrar memleketine Hindistan’a geri dönecek" diye konuştu.
Aamir Khan’ın Türkiye’de bu kadar çok hayranı olduğunu görmüş olmaktan da ayrıca memnuniyet duyduklarını kaydeden Kurtulmuş, "Kendisi sadece bir aktör olmanın ötesinde modern zamanlarda postmodern zamanlarda bütün dünya toplumlarına bir şeyi de gösteriyor. Sinemada sadece Batı tipi bir sinema algısının dışında da filmler üretilebilir. Bu filmler, senaryolar üzerinden bir dünya starı olunabilir. Aamir Khan’ın bütün dünyaya gösterdiği esasında budur. Çok sayıda filminin her birisi insana dokunan insanın gönlüne dokunan her birisi insan hikayeleriyle insanların ufkunu açan güzel yapıtlar. Bundan dolayı da dünyanın her yerinde çok büyük bir taraftar kitlesine sahip. Bildiğim kadarıyla 25 milyonu aşkın sosyal medya takipçisi var. Bu herhalde dünyada önemli rekorlardan birisidir. Türkiye’de kendisini ağırlamaktan, kendisiyle birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türkiye hakkında güzel sözlerini dinlemekten de fevkalade memnun olduğumuzu ifade etmek isterim. Değerli bir Türkiye dostunu bu vesileyle bir kere daha görmekten gerçekten memnunuz. Bundan sonraki süreçlerde de kendisiyle irtibatımızın devam edeceğini ümit ediyorum" ifadelerini kullandı.
Aamir Khan ise şöyle konuştu:
"Türkiye’de olmaktan çok mutluyum. Türkiye’ye dair ilk izlenimim yaklaşık 5 yıl önceydi. Twitter, Facebook ve diğer sosyal medya hesaplarından insanlardan mesaj almaya başladığımda bunun farkına vardım. O ana kadar Türkiye’de insanların filmlerimi izlediğini bilmiyordum. Bunu öğrendiğimde çok mutlu oldum. O yüzden Türkiye ile ilgili ilk izlenimim Türk insanları üzerinden oldu. Türk insanlarından aldığım çok sıcak sevgi dolu ve tutkulu bir izlenimdi. Yani Türkiye’ye olan ilk izlenimim Türk insanları üzerinden çok iyi bir izlenimdi. O günden beri bu güzel ülkeyi, güzel insanları ve bu eski tarihi ziyaret edebilmek için can atıyordum. Son iki gündür burada çok fazla sevgi ve saygı görüyorum gerçekten bu benim için çok duygusaldı ve beni çok mutlu etti. Türk insanlarının kalbinin gerçekten çok iyi ve sevgi dolu olduğuna inanıyorum. Bu sevgi için de çok minnettarım. Küçük de olsa bu insanların kalbine dokunabildiğim için çok mutluyum. Ankara’da olmaktan dolayı çok heyecanlıyım ve Hindistan’a döndüğümde çok güzel anılarla döneceğim. Tüm arkadaşlarıma bu ülkenin insanların ve kültürün ne kadar güzel olduğunu anlatacağım. Tekrar tekrar geri gelmek için de çok heyecanlıyım."
Konuşmaların ardından Bakan Kurtulmuş, Aamir Khan’a Şeyh Hamdullah Hattı Mushaf-ı Şerif ile saray koleksiyonundan ibrik hediye etti.
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