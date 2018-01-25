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Bakan: ABD açıklamayı önceden hazırlamış

Bakan: ABD açıklamayı önceden hazırlamış.14716
  • Giriş : 25.01.2018 / 15:56:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'ye yapılan açıklama nedeniyle tepki gösterdi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın görüşmesi gündemdeki yerini koruyor. Konuya ilişkin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nan açıklama geldi.

Beyaz Saray ve Cumhurbaşkanlığı'nın Erdoğan-Trump görüşmesi hakkında farklı açıklamalar yapması hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “ABD sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı” ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bugün düzenlediği basın toplantısında Zeytin Dalı Harekâtı ve ABD ile yapılan görüşmeler hakkında konuştu. Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’un görüşmesinden sonra, Beyaz Saray’ın yayımladığı açıklamayı Türkiye’nin yalanlamasını açıkladı. “ABD sanırım açıklamayı görüşme yapılmadan önce hazırlamış. Gerçekleri yansıtmadı” dedi.

‘Güvenli bölge’ hakkında konuşan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Tillerson, bütün Suriye sınırında, 911 kilometre boyunca 10 kilometre derinliğinde güvenli bölge düşündüklerini, Türkiye’ye füze geldiği için bunun 30 kilometre olabileceğini de söylediler. ‘Güvenli bölge’yi farklı yorumluyor olabiliriz. Her şeyden önce, bizim ABD ile ciddi bir konuyu samimi bir şekilde görüşebilmemiz için güveni yeniden tesis etmemiz lazım. ABD’den somut adımlar görmemiz gerekir” dedi.

Dünya kamuoyunun merakla beklediği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki Zeytin Dalı Harekâtı’na ilişkin görüşme dün akşam gerçekleşmişti. Görüşme sonrası Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada ABD Başkanı Trump'ın, "Suriye'de Türk ve ABD güçlerinin çatışma riskinden kaçınılmalı" ifadelerini kullandığı belirtilmişti. Daha sonra Anadolu Ajansı’na konuşan kaynaklar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD  Başkanı Trump'ın telefon görüşmesine ilişkin ABD tarafının yazılı açıklamasının, görüşmenin içeriğini yansıtmadığınu vurgulamıştı.

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